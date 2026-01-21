Νέα ουκρανική επίθεση με drones στη νότια Ρωσία

Νέα επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) της Ουκρανίας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της νότιας Ρωσίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε κατοικίες και οχήματα.

Στη Δημοκρατία της Αντιγκέγια, στον βόρειο Καύκασο, ο κυβερνήτης Μουράτ Κουμπίλοφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι drone έπληξε πολυκατοικία σε χωριό της περιοχής Ταχταμουκάισκι. Από την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Επτά από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 15 οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Στην γειτονική περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ ανέφερε ότι drone κατέπεσε κοντά σε πολυκατοικία 177 διαμερισμάτων, νότια της πρωτεύουσας της περιφέρειας. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτίριο, ενώ άνοιξαν κέντρα υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας.

Επιπλέον, στην παραθαλάσσια πόλη Πριμόρσκ-Αχτάρσκ δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση. Στη Σότσι, την κυριότερη παραθαλάσσια πόλη της περιοχής, θραύσματα drones κατέπεσαν στο έδαφος, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν υλικές ζημιές.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα την προέλευση των drones, ενώ η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει άμεσα την ευθύνη για τις επιθέσεις.

