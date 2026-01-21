Νέα ουκρανική επίθεση με drones στη νότια Ρωσία

Νέα ουκρανική επίθεση με drones σε Αντιγκέγια και Κρασνοντάρ. 8 τραυματίες, ζημιές σε πολυκατοικίες και οχήματα, εκκενώσεις κατοίκων.

Νέα ουκρανική επίθεση με drones στη νότια Ρωσία
21 Ιαν. 2026 8:44
Pelop News

Νέα επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) της Ουκρανίας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της νότιας Ρωσίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε κατοικίες και οχήματα.

Στη Δημοκρατία της Αντιγκέγια, στον βόρειο Καύκασο, ο κυβερνήτης Μουράτ Κουμπίλοφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι drone έπληξε πολυκατοικία σε χωριό της περιοχής Ταχταμουκάισκι. Από την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Επτά από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 15 οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Στην γειτονική περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ ανέφερε ότι drone κατέπεσε κοντά σε πολυκατοικία 177 διαμερισμάτων, νότια της πρωτεύουσας της περιφέρειας. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτίριο, ενώ άνοιξαν κέντρα υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας.

Επιπλέον, στην παραθαλάσσια πόλη Πριμόρσκ-Αχτάρσκ δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση. Στη Σότσι, την κυριότερη παραθαλάσσια πόλη της περιοχής, θραύσματα drones κατέπεσαν στο έδαφος, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν υλικές ζημιές.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα την προέλευση των drones, ενώ η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει άμεσα την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:32 «Άνοιξε» ξανά η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση όλων των οχημάτων
12:27 Βανδαλισμοί στο Α. Πεπανός: «Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τις ζημιές»
12:25 Το Καρναβάλι των Μικρών συναντά τον Αθλητισμό: Αθλητική Καρναβαλιάδα στην Πάτρα
12:19 Θεόδωρος Παπαθεοδώρου: «Mε απογοητεύει η χρήση βίας σε κάθε επίπεδο»
12:13 Τραμπ–Ερντογάν: Το παζάρι για Συρία και πετρέλαιο και το τίμημα που πληρώνουν οι Κούρδοι
12:05 Κοπή πίτας του Συλλόγου «Οι Γιαννιάδες» στη Δροσιά Τριταίας: Μήνυμα συνεργασίας για τα ορεινά χωριά ΦΩΤΟ
12:00 «Βάνδαλος» μαθητής, έκαψε σχολεία: Δικογραφία για εμπρησμό, κλοπη, φθορά και βία
12:00 Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Ζημιές στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου από τους θυελλώδεις ανέμους
11:49 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Στο επίκεντρο Αττική, Αχαΐα και Αιγαίο
11:47 Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Νατσιός για αμβλώσεις και Καρυστιανού: «Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής – ακολουθούμε αυτόνομη πορεία»
11:35 Αρκούδα εμφανίστηκε σε δρόμους χωριού της Κοζάνης – Έκπληξη για τους κατοίκους BINTEO
11:33 «Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης – 577,2 εκατ. ευρώ για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο
11:30 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Συνεχίζεται με σπουδαία παιχνίδια
11:28 Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ
11:25 Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Η μακαρονόπιτα της Αγυιάς ένωσε ξανά τη γειτονιά – Πάνω από 100 παρόντες στη βασιλόπιτα του Συλλόγου ΦΩΤΟ
11:21 Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο
11:17 Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική
11:14 Λαγκάρντ: Αναγκαία η δομική προσαρμογή της Ευρώπης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ