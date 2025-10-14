Νέα πλατεία στην Έξω Αγυιά – Διαγωνισμός για την κατασκευή της Πλατείας Ελλήνων Μουσουργών

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης για την Πάτρα, καθώς ξεκίνησε ο ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή της Πλατείας Ελλήνων Μουσουργών στην περιοχή της Εξω Αγυιάς. Ο τίτλος του έργου είναι «Κατασκευή – Διαμόρφωση Πλατειών και Ελεύθερων Χώρων (Πλατεία Ελλήνων Μουσουργών)» και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 1.345.000 ευρώ.

Η πλατεία θα αναπτυχθεί στο ΟΤ 1840 του σχεδίου πόλεως Πατρών, ανάμεσα στις οδούς Χατζηαποστόλου, Δροσίνη, Σακελλαρίδη και Κ. Δημαρά, σε σημείο με έντονη παρουσία κατοικιών, σχολικών και αθλητικών υποδομών. Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αστικού πάρκου με εκτεταμένες επιφάνειες πρασίνου, φυσικό χλοοτάπητα, βότσαλο και επιμελημένη δενδροφύτευση, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και της αισθητικής της γειτονιάς.

Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση ψυχρών υλικών, φωτισμού LED, παιδικής χαράς, ραμπών ΑμεΑ και αστικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την οικολογική διαχείριση του χώρου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή της Εξω Αγυιάς αποκτά έναν νέο, λειτουργικό και φιλόξενο χώρο αναψυχής που θα λειτουργήσει ως «πράσινη ανάσα» για τους κατοίκους και σημείο αναφοράς για τη δυτική Πάτρα.

