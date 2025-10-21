Νέα πτώση στην τιμή του πετρελαίου, ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πτωτικά κινείται το πετρέλαιο, καθώς οι ανησυχίες για την πλεονάζουσα προσφορά και οι κίνδυνοι για τη ζήτηση που προκύπτουν από την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, των δύο μεγαλύτερων καταναλωτών πετρελαίου στον κόσμο, επηρεάζουν την αγορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 17 σεντς, ή 0,28%, στα 60,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Νοεμβρίου, που λήγει την Τρίτη, υποχώρησε κατά 0,52% στα 57,22 δολάρια. Το πιο ενεργό συμβόλαιο του Δεκεμβρίου υποχώρησε κατά 19 σεντς, ή 0,33%, στα 56,83 δολάρια.

Οι τιμές υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου στη συνεδρίαση της Δευτέρας, λόγω των ανησυχιών για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης από την πρόσφατη κλιμάκωση στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας.

Οι τιμές έχουν καταρρεύσει, καθώς ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, γνωστός ως ΟΠΕΚ+, σχεδιάζουν να ρίξουν περισσότερο πετρελαίου στην αγορά. Αυτό έχει οδηγήσει τους αναλυτές να προβλέπουν πλεόνασμα αργού πετρελαίου φέτος και του χρόνου, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προβλέπει την περασμένη εβδομάδα ένα παγκόσμιο πλεόνασμα σχεδόν 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το 2026.

«Η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της μηνιαίας δομής του spread του Brent υποδηλώνει ότι η πίεση από την υπερπροσφορά στην αγορά αργού πετρελαίου σταδιακά υλοποιείται», ανέφεραν σε σημείωμα την Τρίτη αναλυτές της κινεζικής Haitong Securities. «Αυτό θα μετριάσει τις προσδοκίες της αγοράς και θα περιορίσει την προθυμία των επενδυτών να κυνηγήσουν τα κέρδη, περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάκαμψης των τιμών του πετρελαίου».

Οι τρέχουσες απαισιόδοξες προοπτικές για το πετρέλαιο είναι πιθανό να παραταθούν και το 2026, με τους αναλυτές της Goldman Sachs να αναφέρουν την Τρίτη ότι προβλέπουν ότι οι τιμές του Brent ενδέχεται να μειωθούν στα 52 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs απέδωσαν την πτώση των τιμών του Brent την περασμένη εβδομάδα σε ενδείξεις ότι «το πολυαναμενόμενο παγκόσμιο πλεόνασμα έχει αρχίσει να φαίνεται» σε δεδομένα για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και σε δεδομένα αποθεμάτων από τον IEA και την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας στις ΗΠΑ.

