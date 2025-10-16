Νέα «σελίδα» για τις γυναίκες της ΕΑΠ, ποιοι είναι οι στόχοι

Με σταθερή παρουσία και παράδοση στο πατραϊκό βόλεϊ, η Ε.Α. Πατρών μπαίνει στη νέα αγωνιστική χρονιά με διπλό στόχο: τη διάκριση στο πρωτάθλημα και τη συνεχή ανάπτυξη των νεαρών αθλητριών της. Με ένα ρόστερ που συνδυάζει εμπειρία και φρεσκάδα, αλλά και προπονητικό επιτελείο που δίνει έμφαση στη δουλειά και την ομαδικότητα, η ΕΑΠ φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστική παρουσία στη φετινή Β’ Εθνική Γυναικών.

Στο αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Γυναικών που γίνεται από την ΕΣΠΕΠ, ο βοηθός προπονητής του Νίκου Κορδού Διονύσης Μαμάσης έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις:

Πώς κύλησε η προετοιμασία της ομάδας σας και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου;

Η προετοιμασίας μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται την προσεχή Παρασκευή 17/10 με την τελευταία προπόνηση που θα πραγματοποιήσουμε και πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον «Αίολο». Παρόλο που ήταν απαιτητική, κύλησε αρκετά ομαλά με ενθουσιασμό και οι αθλήτριές μας επέδειξαν θετική ψυχική διάθεση και όρεξη.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που θέτετε για την φετινή χρονιά-αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξης του συλλόγου;

Βασικός και αντικειμενικός στόχος της ομάδας μας είναι η παραμονή στην κατηγορία με μία αξιοπρεπέστατη παρουσία εντός και εκτός γηπέδου. Η Ε.Α.Π. σίγουρα έχει και πρέπει να έχει φιλοδοξίες, διότι είναι ένα σωματείο με μεγάλη ιστορία στο χώρο της πετοσφαίρισης. Επέστρεψε στην Β΄ Εθνική για να παίξει δυναμικά παιχνίδια και βγήκε από τον λήθαργο. Φέτος επιδιώκουμε να θέσουμε τις βάσεις για την παραμονή της γυναικείας ομάδας, δίνοντας ώθηση στα αναπτυξιακά τμήματα και με τις ακαδημίες. Ο πολλαπλασιασμός συμμετοχής νέων κοριτσιών, που θα αποτελέσουν το μέλλον του σωματείου, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Με την συμβολή των τεσσάρων προπονητών στοχεύουμε σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο συμμετοχής αθλητριών που θα βγουν από τα “σπάργανα” του συλλόγου ή θα έχουν μεγαλώσει βολεϊμπολιστικά μέσα στα τμήματα υποδομής.

Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το «κλειδί» της επιτυχίας για την ομάδα σας στο φετινό πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών;

Το κλειδί της επιτυχίας είναι η επίτευξη του επιθυμητού στόχου και η θετική ανταγωνιστική παρουσία μας. Για εμάς είναι οι αθλητικές αξίες, το κίνητρο, η διάρκεια, ο ενθουσιασμός, η διάθεση, το κλίμα τόσο στις νικηφόρες όσο και στις άστοχες στιγμές. Υγεία να έχουμε και θα χτίσουμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία.

Πώς αξιολογείται την ποιότητα και το επίπεδο ανταγωνισμού του φετινού πρωταθλήματος και τι πιστεύετε ότι θα χαρακτηρίζει σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές;

Το πρωτάθλημα θα είναι άκρως ανταγωνιστικό. Σε κάθε αγωνιστική προβλέπω να τροποποιείται η βαθμολογία των ομάδων με εναλλαγές αποτελεσμάτων, παρουσιάζοντας ωραίο θέαμα.

Η Παναχαϊκή έχει τον πρώτο ρόλο στην άνοδο λόγω εμπειρίας και ρόστερ που διαθέτει. Οι υπόλοιπες δέκα ομάδες μαζί με εμάς θα επιδιώξουν φυσικά το καλύτερο. Ευχόμαστε σε όλα τα σωματεία υγεία και επιτυχίες.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φιλάθλους και στην νεολαία που αγαπά το βόλεϊ ενόψει της έναρξης της σεζόν;

Είναι γεγονός ότι είναι ευχάριστο για τους αθλητές να βλέπουν κόσμο με παλμό στις κερκίδες. Εύχομαι το ανταγωνιστικό φετινό πρωτάθλημα να προσεγγίσει φιλάθλους και ιδιαίτερα νέα παιδιά που δυστυχώς είναι παθιασμένα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και έχουν αποτραβηχτεί από τον αθλητισμό. Εμείς καλούμε νέα κορίτσια Δημοτικού και Γυμνασίου να παίξουν και να γνωρίσουν το όμορφο άθλημα του βόλεϊ, γιατί ο ρόλος της άθλησης στη ζωή ενός παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

