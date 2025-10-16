Νέα «σελίδα» για τις γυναίκες της ΕΑΠ, ποιοι είναι οι στόχοι

Νέα «σελίδα» για τις γυναίκες της ΕΑΠ, ποιοι είναι οι στόχοι
16 Οκτ. 2025 13:06
Pelop News

Με σταθερή παρουσία και παράδοση στο πατραϊκό βόλεϊ, η Ε.Α. Πατρών μπαίνει στη νέα αγωνιστική χρονιά με διπλό στόχο: τη διάκριση στο πρωτάθλημα και τη συνεχή ανάπτυξη των νεαρών αθλητριών της. Με ένα ρόστερ που συνδυάζει εμπειρία και φρεσκάδα, αλλά και προπονητικό επιτελείο που δίνει έμφαση στη δουλειά και την ομαδικότητα, η ΕΑΠ φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστική παρουσία στη φετινή Β’ Εθνική Γυναικών.

Στο αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Γυναικών που γίνεται από την ΕΣΠΕΠ,  ο βοηθός προπονητής του Νίκου Κορδού  Διονύσης Μαμάσης  έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις:

  1. Πώς κύλησε η προετοιμασία της ομάδας σας και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου;

Η προετοιμασίας μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται την προσεχή Παρασκευή 17/10 με την τελευταία προπόνηση που θα πραγματοποιήσουμε και πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον «Αίολο». Παρόλο που ήταν απαιτητική, κύλησε αρκετά ομαλά με ενθουσιασμό και οι αθλήτριές μας επέδειξαν θετική ψυχική διάθεση και όρεξη.

  1. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που θέτετε για την φετινή χρονιά-αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξης του συλλόγου;

Βασικός και αντικειμενικός στόχος της ομάδας μας είναι η παραμονή στην κατηγορία με μία αξιοπρεπέστατη παρουσία εντός και εκτός γηπέδου. Η Ε.Α.Π. σίγουρα έχει και πρέπει να έχει φιλοδοξίες, διότι είναι ένα σωματείο με μεγάλη ιστορία στο χώρο της πετοσφαίρισης. Επέστρεψε στην Β΄ Εθνική για να παίξει δυναμικά παιχνίδια και βγήκε από τον λήθαργο. Φέτος επιδιώκουμε να θέσουμε τις βάσεις για την παραμονή της γυναικείας ομάδας, δίνοντας ώθηση στα αναπτυξιακά τμήματα και με τις ακαδημίες. Ο πολλαπλασιασμός συμμετοχής νέων κοριτσιών, που θα αποτελέσουν το μέλλον του σωματείου,  μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Με την συμβολή των τεσσάρων προπονητών στοχεύουμε σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο συμμετοχής αθλητριών που θα βγουν από τα “σπάργανα” του συλλόγου ή θα έχουν μεγαλώσει βολεϊμπολιστικά μέσα στα τμήματα υποδομής.

  1. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το «κλειδί» της επιτυχίας για την ομάδα σας στο φετινό πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών;

Το κλειδί της επιτυχίας είναι η επίτευξη του επιθυμητού στόχου και η θετική ανταγωνιστική παρουσία μας. Για εμάς είναι οι αθλητικές αξίες, το κίνητρο, η διάρκεια, ο ενθουσιασμός, η διάθεση, το κλίμα τόσο στις νικηφόρες όσο και στις άστοχες στιγμές. Υγεία να έχουμε και θα χτίσουμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία.

  1. Πώς αξιολογείται την ποιότητα και το επίπεδο ανταγωνισμού του φετινού πρωταθλήματος και τι πιστεύετε ότι θα χαρακτηρίζει σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές;

Το πρωτάθλημα θα είναι άκρως ανταγωνιστικό. Σε κάθε αγωνιστική προβλέπω να τροποποιείται η βαθμολογία των ομάδων με εναλλαγές αποτελεσμάτων, παρουσιάζοντας ωραίο θέαμα.

Η Παναχαϊκή έχει τον πρώτο ρόλο στην άνοδο λόγω εμπειρίας και ρόστερ που διαθέτει. Οι υπόλοιπες δέκα ομάδες μαζί με εμάς θα επιδιώξουν φυσικά το καλύτερο. Ευχόμαστε σε όλα τα σωματεία υγεία και επιτυχίες.

  1. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φιλάθλους και στην νεολαία που αγαπά το βόλεϊ ενόψει της έναρξης της σεζόν;

Είναι γεγονός ότι είναι ευχάριστο για τους αθλητές να βλέπουν κόσμο με παλμό στις κερκίδες. Εύχομαι το ανταγωνιστικό φετινό πρωτάθλημα να προσεγγίσει φιλάθλους και ιδιαίτερα νέα παιδιά που δυστυχώς είναι παθιασμένα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και έχουν αποτραβηχτεί από τον αθλητισμό. Εμείς καλούμε νέα κορίτσια Δημοτικού και Γυμνασίου να παίξουν και να γνωρίσουν το όμορφο άθλημα του βόλεϊ, γιατί ο ρόλος της άθλησης στη ζωή ενός παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
14:09 Εγκατάσταση 20 οδοντιατρικών εδρών σε 19 Κέντρα Υγείας της 6ης ΥΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ