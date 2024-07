Νέα στοιχεία για την τριπλή δολοφονία με βαλλίστρα στη Βρετανία: Η απελπισμένη κλήση και το μήνυμα για βοήθεια

Νέα σοκαριστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το έγκλημα που συγκλόνισε τη Βρετανία με θύματα μία μητέρα και τις δύο της κόρες που έπεσαν νεκρές όταν ο πρώην σύντροφος της μίας τους έστησε ενέδρα με βαλλίστρα.

Σύμφωνα με αυτά, τα θύματα της φρικτής επίθεσης με βαλλίστρα έκαναν απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια πριν εκτελεστούν βάναυσα, όπως αποδείχθηκε χθες το βράδυ.

Η Κάρολ Χαντ, 61, σύζυγος του σταρ του BBC, Τζον Χαντ, και οι δύο από τις κόρες τους, Λουίζ, 25, και Χάννα, 28, φέρεται να δέθηκαν πριν δολοφονηθούν σε μια «στοχευμένη επίθεση» στο καταπράσινο σπίτι τους στο Μπούσι του Χερτφορντσάιρ, την Τρίτη. Ο ύποπτος Κάιλ Κλίφορντ, 26 ετών, ο οποίος είναι ο πρώην φίλος της Λουίζ, παγιδεύτηκε από ένοπλους αστυνομικούς χθες μετά από 24ωρο ανθρωποκυνηγητό, αφού φέρεται να βρέθηκε κρυμμένος ανάμεσα σε ταφόπλακες σε νεκροταφείο του βόρειου Λονδίνου.

Εθεάθη να μεταφέρεται με φορείο και παραμένει στο νοσοκομείο πρωί έχοντας υποστεί τραύματα που πιστεύεται ότι προκάλεσε ο ίδιος αφού φαίνεται να προσπάθησε να αυτοπυροβοληθεί με τη βαλλίστρα.

Χθες το βράδυ, προέκυψαν φρικτές λεπτομέρειες για την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των όσων δήλωσαν οι γείτονες που έκαναν λόγο για διαπεραστικές κραυγές τις οποίες αρχικά θεώρησαν ότι προέρχονταν από κάποιο παιδί. Ένα από τα τρία θύματα φέρεται να τηλεφώνησε στο 999 και να είπε στην αστυνομία για το περιστατικό σε μια γενναία, τραγική τελική πράξη, προτού ο δράστης τραπεί σε φυγή από το σημείο, σύμφωνα με τον Guardian. Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι μια από τις γυναίκες έστειλε ένα μήνυμα στον σύντροφό της παρακαλώντας τον να καλέσει την αστυνομία. Η μητέρα τριών παιδιών Κάρολ, η οποία έχει μια άλλη κόρη με τον Τζον Χαντ, φέρεται να βρέθηκε στο διάδρομο του σπιτιού με ένα βέλος από βαλλίστρα

στο στήθος της, ενώ κοντά στα θύματα βρέθηκαν σημάδια δεσίματος.

Μια πηγή είπε στον Guardian ότι οι τρεις γυναίκες δεν ήταν δεμένες όταν βρέθηκαν από την αστυνομία, αλλά υπήρχαν σημάδια στο πρόσωπο και τους καρπούς τους, καθώς και σημάδια τραυματισμών στα γόνατά τους.

Οι πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, τη στιγμή που ήρθε επίσης στο φως μία ανάρτηση της Λουίζ, η οποία λέγεται ότι είχε έναν «δύσκολο» χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της και δράστη του εγκλήματος, λίγο πριν πεθάνει. Σύμφωνα με την Daily Mail, η άτυχη κοπέλα, λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί, είχε κάνει repost ένα tweet που επαινούσε τις «γυναίκες που φεύγουν» για τη «δύναμή» τους. Η ανάρτηση έγραφε: «Θαυμάζω τις γυναίκες που φεύγουν, δεν δίνω μία αν έφυγες μετά την 1η φορά ή τη 12η φορά». «Δεν δίνω μία αν ο κόσμος σε αποκαλεί χαζή για 11 χρόνια, αλλά στο 12ο έτος αποφάσισες ότι τελείωσες. Χρειάζεται ΠΟΛΛΗ δύναμη για να σπάσεις έναν δεσμό. Χρειάζεται ΠΟΛΛΗ αγάπη για τον εαυτό σου για να διαλέξεις τον εαυτό σου».

SHOCKING footage has captured the moment triple murder suspect Kyle Clifford was led away in handcuffs after cops swarmed a cemetery.

