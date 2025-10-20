Νέα Υόρκη: Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην έδρα της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη Νέα Υόρκη.

Τον κ. Πιερρακάκη συνόδευε η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του Έλληνα υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ακολούθησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου στην Ουάσιγκτον με αφορμή τη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Το περιεχόμενο της συνάντησης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην πρόσφατη ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στις επαφές του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέλη του Κογκρέσου και στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τόνισε ότι η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής παραμένει «έτοιμη να λειτουργήσει ως γέφυρα φιλίας και συνεργασίας» μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας τους δεσμούς των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνάντηση του κ. Πιερρακάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, κατά τη θητεία του υπουργού στο Υπουργείο Παιδείας.

Ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τον Έλληνα υπουργό για την επιτυχημένη παρουσία του στις ΗΠΑ και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



