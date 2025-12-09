Νέες αποκαλύψεις για το ραντεβού «παγίδα» σε 14χρονο στον Χολαργό

Νέες αποκαλύψεις για το ραντεβού «παγίδα» σε 14χρονο στον Χολαργό Το 14χρονο θύμα
09 Δεκ. 2025 9:46
Pelop News

Επτά μαχαιριές δέχθηκε ο 14χρονος που δέχθηκε επίθεση στον Χολαργό την Κυριακή 7/12/2025  και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση ενώ στο ραντεβού «παγίδα» το δόλωμα ήταν μία 20χρονη κοπέλα.

«Φαινόταν ο ένας να κρατάει το μαχαίρι και ο άλλος να έχει αίματα στα δάχτυλα», έστησαν ενέδρα σε 14χρονο και τον σάπισαν στο ξύλο! ΦΩΤΟ

O 14χρονος είχε κλείσει ραντεβού με κοπέλα μετά από συνομιλία που είχαν στα social media όταν όμως έφτασε στο σημείο είδε ότι εκείνη δεν ήταν μόνη, αλλά συνοδευόταν από μια φίλη της και δύο άλλα αγόρια 17 και 19 ετών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος με τα δύο αγόρια είχε προηγούμενα καθώς είχαν τσακωθεί ξανά στο παρελθόν για ένα σχόλιο στα social media.

Τον χτυπούσαν με μανία

Μόλις τα δύο αγόρια είδαν τον 14χρονο να πλησιάζει του επιτέθηκαν και τον χτυπούσαν μανία, τραυματίζοντάς τον τουλάχιστον επτά φορές με αιχμηρό αντικείμενο.

Το αγόρι αιμόφυρτο κατάφερε να φτάσει σε κοντινή καφετέρια όπου ζήτησε βοήθεια και στη συνέχεια ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο 14χρονος αναγνώρισε τους δράστες και οι αρχές αναμένεται να εκδώσουν εντάλματα σύλληψης.

Τα δύο αγόρια μετά την επίθεση μάλιστα ανέβασαν φωτογραφίες στα social media στις οποίες καμαρώνουν για τον ξυλοδαρμό του αγοριού και επιδεικνύουν το μαχαίρι.

Όπως δε δήλωσε το αγόρι μιλώντας στην εκπομπή του Mega Live News για όσα συνέβησαν του την είχαν στημένη.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο»

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού, είχε εδώ γρατζουνιές, εδώ μαχαιρώματα είχε πολλά. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό» επεσήμανε η γυναίκα που ήταν στην καφετέρια όταν πήγε το παιδί.

«Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο ”δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη την στιγμή, επικοινωνούσε, μου απαντούσε ότι ”δεν θέλω, δεν θέλω”.

Μην φανταστείτε και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία, τον παρέλαβε» πρόσθεσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ