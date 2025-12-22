Νέες δηλώσεις Ανεστίδη για τις φερόμενες ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων

Εγγραφα με την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης από τις 17 Δεκεμβρίου, παρουσίασε στη δημοσιότητα ο αγροτοσυνδικαλιστής της Βόρειας Ελλάδας, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος εμφανίζεται να ελέγχεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για πιθανές παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων.

Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης και αγροτικών μπλόκων με φόντο τις επιδοτήσεις του Κώστα Ανεστίδη

«Αν ήμουν παράνομος και υπό έλεγχο, η ΑΑΔΕ πώς μου έβαλε λεφτά στις 17 του μηνός», διερωτήθηκε σε νέες δηλώσεις.

Το ύψος των επιδοτήσεων ξεπερνά τις 122.000 ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης προκαλεί ερωτήματα

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τα δικαιώματα για τα αγροτεμάχιά του τα έχω εδώ και 20 χρόνια, «από τότε που τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση», όπως είπε, δηλαδή «από το 2006-2007». Ο ίδιος στις σημερινές δηλώσεις του χαρακτήρισε «όλα όσα λέγονται ως λάσπη προς το πρόσωπό του».

«Βγάζουν ανακοίνωση, 3η-4η, υποτίθεται και λένε ότι είναι εγκλωβισμένοι και οι λογαριασμοί του. Νωρίτερα είχα κάνει αναλήψεις για να πληρώσω υποχρεώσεις που έχω τώρα. Ήρθαν από όλα τα μπλόκα να μας συμπαρασταθούν. Μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ. Από το χωριό μου που με ξέρει το χωριό μου σαν κάλπικη δεκάρα. 32 χρόνια στα μπλόκα. Όλη αυτή η λάσπη λοιπόν», δήλωσε συγκεκριμένα και συνέχισε: «Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω. Τα δεκαέξι αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα. Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς, ούτε σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα, ούτε τίποτα. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;».

