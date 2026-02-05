Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα για τα 12 μίλια: «Απαράδεκτοι και αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο οι ισχυρισμοί της Ελλάδας»

Σε υψηλούς τόνους απαντά η Άγκυρα στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαρακτηρίζει «αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες» τις ελληνικές δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι μονομερείς ενέργειες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν έχουν νομικές συνέπειες για την Τουρκία, ενώ επαναλαμβάνει τη γνωστή αναφορά στη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας», τονίζοντας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν — όπως σημειώνεται — να προστατεύουν τα συμφέροντα της χώρας στη θαλάσσια δικαιοδοσία της.

Η αντίδραση έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική ρητορική εμφανίζεται εκ νέου πιο επιθετική γύρω από τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο.

Από ελληνικής πλευράς, ο πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 μίλια κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο και αποτελεί μονομερές δικαίωμα της χώρας, το οποίο δεν απαιτεί έγκριση από τρίτους και θα ασκηθεί όταν κριθεί ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Υπενθύμισε επίσης ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε ανάλογη επέκταση στο Ιόνιο.

Αναφερόμενος ευρύτερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ενδεχόμενη επίλυση διαφορών θα μπορούσε να παραπεμφθεί σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η ύπαρξη θεωριών περί «γκρίζων ζωνών» και η διατήρηση απειλών έντασης δυσκολεύουν μια τέτοια εξέλιξη. Παράλληλα, επισήμανε ότι η χώρα συνεχίζει να ενισχύει την αμυντική της ισχύ, τονίζοντας την ανάγκη διαρκούς θωράκισης των ενόπλων δυνάμεων.

