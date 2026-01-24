Νέες ταυτότητες: Πότε θα είναι υποχρεωτικές, τι πληρώνετε και πώς κλείνετε ραντεβού

Αυξημένη πίεση δέχονται τα αστυνομικά τμήματα λόγω της μαζικής προσέλευσης πολιτών για την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, ενώ οι παλιές εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι το 2026. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για κόστος, δικαιολογητικά και ραντεβού.

Νέες ταυτότητες: Πότε θα είναι υποχρεωτικές, τι πληρώνετε και πώς κλείνετε ραντεβού
24 Ιαν. 2026 10:36
Pelop News

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται στα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στην Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων. Παρά την έντονη κινητικότητα, οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ και δεν καταργούνται άμεσα.

Από τον Αύγουστο του 2026, η κατοχή της νέας ταυτότητας θα είναι απαραίτητη για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, τα δελτία χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026.

Κόστος έκδοσης

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ για την παραγωγή και προσωποποίηση του δελτίου, ενώ για πολύτεκνους το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. ύψους 0,50 ευρώ. Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Πώς κλείνεται ραντεβού

Ο πολίτης επιλέγει μέσω της σχετικής πλατφόρμας την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, καθώς και ημερομηνία και ώρα εξυπηρέτησης, βάσει της μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του. Τα στοιχεία αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσης του ραντεβού έως μία ώρα πριν την έναρξή του.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως με ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να ληφθεί από πιστοποιημένο φωτογράφο και να αναρτηθεί στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Απαιτείται επίσης αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, τα εξοφλημένα παράβολα και η παράδοση της παλιάς ταυτότητας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Παρά την αυξημένη προσέλευση, δεν υπάρχει άμεση υποχρέωση αντικατάστασης της παλιάς ταυτότητας, ωστόσο οι αρχές συνιστούν έγκαιρο προγραμματισμό, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός όσο πλησιάζει το 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Σε κρίσιμη κατάσταση 6χρονη με εγκεφαλίτιδα από γρίπη – Μάχη στη ΜΕΘ, βελτίωση για 3χρονο αγόρι
11:12 Σίδνεϊ: Πέθανε το 12χρονο αγόρι που δαγκώθηκε από καρχαρία – Συγκλονισμένη η Νέα Νότια Ουαλία
11:10 Βριλήσσια: Καβγάς για δέμα κατέληξε σε παράσυρση υπαλλήλου των ΕΛΤΑ με αυτοκίνητο
11:05 Ξεκίνησε η αναδάσωση στα καμμένα του Γηροκομειού – Την αρχή έκανε η ΝΕΠ
11:00 Κακοκαιρία στην Αττική: Οι δύο φάσεις που «έπνιξαν» τη Γλυφάδα – Τι δείχνει η ανάλυση του Αστεροσκοπείου
10:59 Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα: Στις πίστες του Χιονοδρομικού σαν απλός επισκέπτης ΦΩΤΟ
10:48 Τραμπ και Γροιλανδία: Ανάρτηση με… πιγκουίνο προκαλεί σάλο στα social media
10:36 Νέες ταυτότητες: Πότε θα είναι υποχρεωτικές, τι πληρώνετε και πώς κλείνετε ραντεβού
10:31 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου – Στο νοσοκομείο η 25χρονη ένοικος
10:24 Χιονοθύελλα-μαμούθ στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
10:12 Airbnb 2026: Νέοι αυστηροί περιορισμοί, «κόκκινες» ζώνες και τέλος στη μεταβίβαση της άδειας
10:06 Χωρίς Προαστιακό στο τμήμα Άγιος Ανδρέας–Ρίο: Ακυρώνονται δρομολόγια, με λεωφορεία η μετακίνηση
10:01 Σοβαρό τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι – Βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του δικύκλου ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Αλήθειες στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Μαλλιά «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές»: «H διπλωματία δεν είναι προθέσεις»
9:48 Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή – Τι ισχύει για ωράρια και προσφορές
9:36 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 2,47 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως 30 Ιανουαρίου
9:24 Μυστήριο με τον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο: Τι έλεγε πριν εξαφανιστεί – Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται
9:12 Τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και βομβαρδισμοί στην Ουκρανία: Διπλωματία με το όπλο στο τραπέζι
9:00 Ευρώπη με όρους
8:55 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η δραματική έκκληση της μητέρας – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά» – Σενάρια τρίτου προσώπου και νέα στοιχεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ