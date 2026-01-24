Νέες ταυτότητες: Πότε θα είναι υποχρεωτικές, τι πληρώνετε και πώς κλείνετε ραντεβού

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται στα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στην Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων. Παρά την έντονη κινητικότητα, οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ και δεν καταργούνται άμεσα.

Από τον Αύγουστο του 2026, η κατοχή της νέας ταυτότητας θα είναι απαραίτητη για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, τα δελτία χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026.

Κόστος έκδοσης

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ για την παραγωγή και προσωποποίηση του δελτίου, ενώ για πολύτεκνους το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. ύψους 0,50 ευρώ. Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Πώς κλείνεται ραντεβού

Ο πολίτης επιλέγει μέσω της σχετικής πλατφόρμας την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, καθώς και ημερομηνία και ώρα εξυπηρέτησης, βάσει της μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του. Τα στοιχεία αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσης του ραντεβού έως μία ώρα πριν την έναρξή του.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως με ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να ληφθεί από πιστοποιημένο φωτογράφο και να αναρτηθεί στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Απαιτείται επίσης αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, τα εξοφλημένα παράβολα και η παράδοση της παλιάς ταυτότητας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Παρά την αυξημένη προσέλευση, δεν υπάρχει άμεση υποχρέωση αντικατάστασης της παλιάς ταυτότητας, ωστόσο οι αρχές συνιστούν έγκαιρο προγραμματισμό, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός όσο πλησιάζει το 2026.

