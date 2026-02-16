Νεκρή Ισραηλινή παραγωγός ταινιών σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

Την αναζητούσε ο αδελφός, ωστόσο η 53χρονη Ισραηλινή, βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, στην Αθήνα, όπου διέμενε.

Η γυναίκα εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακή 15/02/2026.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα που ήταν παραγωγός ταινιών, διέμενε σε δωμάτιο του 5ου ορόφου σε ξενοδοχείο στην οδό Λέκκα, όπου είχε καταλύσει από τις 4 Φεβρουαρίου ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες την εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος την αναζητούσε καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

H 53χρονη έφερε μώλωπες στον λαιμό και στα κάτω άκρα ενώ στο δωμάτιο εντοπίστηκαν και πολλά χάπια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για αυτοχειρία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

