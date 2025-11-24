Νεκρός 32χρονος Ελληνας σε τροχαίο στη Σερβία

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο από τη Λάρισα σημειώθηκε στην περιοχή του Νόβι Σαντ στη Σερβία.

Όπως μεταδίδει το paidis.com, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 32χρονος και οδηγούσε συνομήλικός του φίλος, συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο άνδρας από τη Λάρισα να χάσει τη ζωή του.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και ο 60χρονος πατέρας του οδηγού, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου νοσηλεύεται. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει τεθεί υπό κράτηση από τις σερβικές αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σημειώνεται ότι κατά τη στιγμή του τροχαίου επικρατούσαν πολύ κακές καιρικές συνθήκες, με έντονη χιονόπτωση και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε στο δυστύχημα.

