Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στη Θηβών – Χαλκίδας ΦΩΤΟ
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δυο αυτοκίνητα. Τραυματίστηκε και 52χρονος.
Θανατηφόρα πλαγιομετωπική σύγκρουση δυο αυτοκινήτων, με ένα νεκρό 57χρονο, σημειώθηκε στην εθνική οδό Θηβών-Χαλκίδας, το πρωί της Πέμπτης 5/02/2026.
Σύμφωνα με το permissos.gr το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά τον Πετζετάκη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας άνδρας 52 ετών που επέβαινε στο δεύτερο αυτοκίνητο.
