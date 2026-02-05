Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στη Θηβών – Χαλκίδας ΦΩΤΟ

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δυο αυτοκίνητα. Τραυματίστηκε και 52χρονος.

Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στη Θηβών - Χαλκίδας ΦΩΤΟ
05 Φεβ. 2026 10:38
Pelop News

Θανατηφόρα πλαγιομετωπική σύγκρουση δυο αυτοκινήτων, με ένα νεκρό 57χρονο, σημειώθηκε  στην εθνική οδό Θηβών-Χαλκίδας, το πρωί της Πέμπτης 5/02/2026.

Σύμφωνα με το permissos.gr το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά τον Πετζετάκη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας άνδρας 52 ετών που επέβαινε στο δεύτερο αυτοκίνητο.

