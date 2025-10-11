Νεκρός ο Ίαν Γουάτκινς: Δολοφονήθηκε στη φυλακή ο παιδόφιλος τραγουδιστής των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο καταδικασμένος για αποτρόπαια σεξουαλικά εγκλήματα πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets, δολοφονήθηκε το Σάββατο (11/10) μέσα στη φυλακή HMP Wakefield της Βρετανίας, μετά από επίθεση με μαχαίρι από συγκρατούμενούς του.

Ο 49χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης 29 ετών, έχοντας ομολογήσει σειρά σεξουαλικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα βιασμού βρέφους. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο Γουάτκινς βρέθηκε νεκρός στο χώρο του περιστατικού, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω όσο η αστυνομία διεξάγει την έρευνα», ανέφερε εκπρόσωπος της φυλακής. Σύμφωνα με την αστυνομία του West Yorkshire, η ομάδα ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η επίθεση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γουάτκινς δέχεται επίθεση εντός της φυλακής. Το 2023 είχε μαχαιρωθεί από τρεις συγκρατούμενους, περιστατικό από το οποίο είχε επιβιώσει με τραύματα που δεν απείλησαν τη ζωή του.

Ο πρώην frontman των Lostprophets είχε συλληφθεί το 2012 μετά από αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά, κατά την οποία εντοπίστηκαν στα ηλεκτρονικά του αρχεία πλήθος υλικού παιδικής κακοποίησης. Το δικαστήριο του Κάρντιφ τον είχε καταδικάσει χαρακτηρίζοντας τα εγκλήματά του «ανείπωτα» και «πέρα από κάθε όριο διαστροφής».

Το 2019, ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή, βρέθηκε να κατέχει κινητό τηλέφωνο και παραδέχτηκε ότι βρισκόταν σε περιβάλλον με «τους χειρότερους των χειρότερων». Η υπόθεση συγκλονίζει εκ νέου τη Βρετανία, κλείνοντας το σκοτεινό κεφάλαιο μιας από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις παιδοβιασμού που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



