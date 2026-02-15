Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;

Με από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε τρία ερωτήματα, ένα εκ των οποίων όμως έχει προκαλέσει πολλές απορίες, παρότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού συνηθίζει τέτοια ποσταρίσματα…

Αναλυτικά:

«Τρία ήρεμα ερωτήματα. Καλησπέρα.

Τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε 26 Ιανουαρίου;

Τι απόφαση σκάνδαλο πάρθηκε 3 Φεβρουαρίου;

Η τρίτη ερώτηση είναι, πού θα γίνει το Final Four της Euroleague φέτος;».

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο αποφασίστηκε επίσημα ότι το Final Four 2026 της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού, το τριήμερο 22-24 Μαΐου!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



