Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;

Μια ερώτηση χωρίς ουσία, αφού η απόφαση να γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού έχει ληφθεί εδώ και 5 μήνες…

Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;
15 Φεβ. 2026 19:10
Pelop News

Με από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε τρία ερωτήματα, ένα εκ των οποίων όμως έχει προκαλέσει πολλές απορίες, παρότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού συνηθίζει τέτοια ποσταρίσματα…

Αναλυτικά:

«Τρία ήρεμα ερωτήματα. Καλησπέρα.

Τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε 26 Ιανουαρίου;

Τι απόφαση σκάνδαλο πάρθηκε 3 Φεβρουαρίου;

Η τρίτη ερώτηση είναι, πού θα γίνει το Final Four της Euroleague φέτος;».

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο αποφασίστηκε επίσημα ότι το Final Four 2026 της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού, το τριήμερο 22-24 Μαΐου!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:24 Ο Προμηθέας 2014 έδωσε απαντήσεις στα Ιλίσια και έπιασε 4άδα – Βίντεο
19:20 Πρόταση Τσίπρα στη Βουλή για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής , τι ζήτησε
19:10 Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;
19:00 Ο καθηγητής, ο βαρκάρης και το Εθνικό Απολυτήριο
18:53 Χαμόγελα για τους ξενοδόχους της Πάτρας
18:46 «Βροχή» από γκολ για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:36 Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Αμεσα 5 δις. για τη Γάζα»
18:29 Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια
18:19 Ηττα σοκ για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ από τον Κολοσσό!
18:11 Ζελένσκι: «Οι σύμμαχοι θα στείλουν βοήθεια εντός 10 ημερών»
18:02 Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ»
18:00 Μπέρδεμα 20ετίας με εταιρεία που είχε έδρα στην Πάτρα αλλά μαγαζί στα Ιωάννινα – Έγινε κατάσχεση
17:51 Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
17:43 Η «αποκάλυψη» του Μάρκου Σεφερλή για τον γιο του
17:36 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία μέρα για δηλώσεις και έκπτωση 20%
17:27 Παγκόσμια Ημέρα Φιλάθλου με Φανή Χαλκιά στα Κρύα Ιτεών – Φωτογραφίες
17:25 Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στη Λάρισα
17:16 Η Αχαϊα ρεκόρ, μετάλλια και χαμόγελα στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία
17:13 Την Τρίτη το τετ α τετ Τασούλα – Σαμαρά
17:03 Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ