Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;
Μια ερώτηση χωρίς ουσία, αφού η απόφαση να γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού έχει ληφθεί εδώ και 5 μήνες…
Με από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε τρία ερωτήματα, ένα εκ των οποίων όμως έχει προκαλέσει πολλές απορίες, παρότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού συνηθίζει τέτοια ποσταρίσματα…
Αναλυτικά:
«Τρία ήρεμα ερωτήματα. Καλησπέρα.
Τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε 26 Ιανουαρίου;
Τι απόφαση σκάνδαλο πάρθηκε 3 Φεβρουαρίου;
Η τρίτη ερώτηση είναι, πού θα γίνει το Final Four της Euroleague φέτος;».
Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο αποφασίστηκε επίσημα ότι το Final Four 2026 της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού, το τριήμερο 22-24 Μαΐου!
