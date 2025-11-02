Νέο γήπεδο Παναθηναϊκού: Τι δήλωσε ο Χάρης Δούκας για το χρονοδιάγραμμα ΒΙΝΤΕΟ

Ρεαλιστικό και απολύτως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του pelop.gr. Όπως ανέφερε, το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και παρά τα σοβαρά προβλήματα που παρέλαβε η δημοτική αρχή, οι εργασίες κινούνται πλέον με ταχύ ρυθμό.

«Το έργο προχωρά με ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι όταν ανέλαβα υπήρχε παράνομη χωματερή με πάνω από 150.000 τόνους σκουπιδιών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, υπογραμμίζοντας πως το βασικό εμπόδιο των προηγούμενων μηνών έχει πλέον ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση για το αν θα γίνει ή όχι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού ανήκει πλέον στο παρελθόν. «Η αβεβαιότητα για το αν θα γίνει το γήπεδο έχει εκλείψει· όλοι ρωτούν μόνο για το πότε θα ολοκληρωθεί», σημείωσε ο Χάρης Δούκας, επισημαίνοντας πως το έργο έχει εισέλθει σε φάση σταθερής προόδου και παρακολουθείται σε μηνιαία βάση.

Όπως ανέφερε, οι κατασκευαστές έχουν ενημερώσει τον Δήμο Αθηναίων ότι η παράδοση του νέου γηπέδου αναμένεται περίπου τον Μάιο του 2027, ενώ το χρονοδιάγραμμα επικαιροποιείται κάθε μήνα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρησή του. «Αυτό είναι το ρεαλιστικό πλαίσιο που μπορώ να δώσω προς το παρόν», ανέφερε ο δήμαρχος, προσθέτοντας πως στόχος της δημοτικής αρχής είναι να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και να ολοκληρωθεί εγκαίρως ένα έργο-ορόσημο για την Αθήνα και τον αθλητισμό.

Η δήλωση του Χάρη Δούκα επιβεβαιώνει πως το έργο του Βοτανικού, που αποτελεί τη ναυαρχίδα του προγράμματος της «Διπλής Ανάπλασης», προχωρά εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων, με τις βασικές υποδομές να διαμορφώνονται ήδη στο χώρο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό της πρωτεύουσας.

