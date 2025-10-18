Νέο Ηράκλειο: 16χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο πατέρας της

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο Νέο Ηράκλειο, όταν μια 16χρονη έχασε τις αισθήσεις της στην πλατεία μπροστά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι παρείχαν στην ανήλικη τις πρώτες βοήθειες μέχρι να καταφτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η 16χρονη να είχε καταναλώσει αλκοόλ σε κατάστημα της περιοχής, το οποίο φέρεται να της σερβίρισε παράνομα ποτά, παρά το γεγονός ότι είναι ανήλικη.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο πατέρας της 16χρονης συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

