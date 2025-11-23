Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο, συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ανηλίκων.

Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο, συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι
23 Νοέ. 2025 10:16
Pelop News

Σε τρεις συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία έπειτα από έντονη σύγκρουση μεταξύ μαθητών έξω από σχολικό συγκρότημα στην οδό Πεύκων, στο Νέο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου.

Το περιστατικό, που ξεκίνησε από ασήμαντη αφορμή και εξελίχθηκε σε ξυλοδαρμό, καταγγέλθηκε άμεσα από αυτόπτη μάρτυρα στην Άμεση Δράση. Παρά τις προσπάθειες των αρχών να φτάσουν έγκαιρα στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη διαφύγει. Ωστόσο, η εξέταση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας επέτρεψε τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση τριών 16χρονων – δύο Ελλήνων και ενός αλλοδαπού – οι οποίοι είχαν απασχολήσει προηγουμένως τις αρχές.

Κατά τον έλεγχο, στην τσάντα ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών. Οι δύο από τους ανήλικους παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στην συμπλοκή, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά πέντε ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων δύο ακόμη που εμπλέκονται στο επεισόδιο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου και, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, αλλά απελευθερώθηκαν επίσης μετά από εισαγγελική απόφαση. Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρχές για πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών.

