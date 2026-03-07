Νέο κύμα ισραηλινών επιδρομών στο Ιράν: Στόχοι εργοστάσιο πυραύλων και στρατιωτική ακαδημία στην Τεχεράνη

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και τις υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης.

Νέο κύμα ισραηλινών επιδρομών στο Ιράν: Στόχοι εργοστάσιο πυραύλων και στρατιωτική ακαδημία στην Τεχεράνη
07 Μαρ. 2026 9:36
Pelop News

Νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας την Τεχεράνη και περιοχές του κεντρικού Ιράν, με στόχο βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, ρίχνοντας συνολικά περίπου 230 βόμβες σε επιλεγμένους στόχους.

Στόχος υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, μια υπόγεια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων. Όπως αναφέρεται, στην εγκατάσταση επιχειρούσαν εκατοντάδες στρατιωτικοί που συνδέονται με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, η συγκεκριμένη τοποθεσία διέθετε καταφύγια και στρατιωτικά αρχηγεία που χρησιμοποιούνταν από δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος.

Πλήγματα σε αποθήκες πυραύλων και στρατιωτική ακαδημία

Στις επιδρομές επλήγη επίσης δεύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων, η οποία, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περιλάμβανε υποδομές εκτόξευσης και προστατευμένα καταφύγια.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκε και το Πανεπιστήμιο Imam Hossein στην Τεχεράνη, το οποίο αποτελεί στρατιωτική ακαδημία του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση αυτή χρησιμοποιούνταν ως κέντρο επιχειρησιακής υποστήριξης, αλλά και ως χώρος συναρμολόγησης στρατιωτικού εξοπλισμού που συνδέεται με τις δραστηριότητες των Φρουρών της Επανάστασης, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Κλιμάκωση των επιθέσεων στις στρατιωτικές υποδομές

Καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται σε νέα φάση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν ότι εντείνουν τις επιχειρήσεις εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο στόχαστρο βρίσκονται υποδομές που σχετίζονται με την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων, εκτοξευτών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:39 Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Πάνω από 270 έφτασαν στην Αθήνα με ειδικές πτήσεις
9:36 Το μεγάλο στοίχημα Τραμπ στο Ιράν: Μπορεί ο πόλεμος να αλλάξει την ηγεσία της Τεχεράνης;
9:36 Νέο κύμα ισραηλινών επιδρομών στο Ιράν: Στόχοι εργοστάσιο πυραύλων και στρατιωτική ακαδημία στην Τεχεράνη
9:24 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Καπνός» 10,4 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών
9:12 DBRS: Κρατά την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB – Τι δείχνουν τα στοιχεία για οικονομία και χρέος
9:00 Το αίτημα επανέρχεται
8:55 Μέση Ανατολή: Φλέγεται η Τεχεράνη, ιρανικά drones στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι και Μανάμα ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
8:55 Σύρος: Στις φλόγες τρία σκάφη στο λιμάνι της Ερμούπολης τα ξημερώματα BINTEO
8:55 Έκρηξη με γκαζάκια σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια – Ζημιές στην είσοδο του κτιρίου
8:55 Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές – Πού θα επιμείνουν τα σύννεφα, η πρόβλεψη για την Πάτρα
8:55 Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή: Τρίτο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο
23:49 Φρίκη στη Γαλλία: Δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι κρατούσαν επί μήνες αιχμάλωτη τη μητέρα τους, τη βασάνιζαν κι όταν πέθανε την έθαψαν σε δάσος
23:32 Αφεντικό ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
23:21 Κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών: Η Βραζιλία του 1970 η καλύτερη όλων των εποχών, δεύτερη η Μίλαν των Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ και Ράικαρντ, τρίτη η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα
23:08 Πάτρα: Μέσα σε λεωφορείο και μπροστά σε έκπληκτους επιβάτες έκαναν χρήση ενέσιμων ουσιών!
22:56 Ο Μπεν Στίλερ κατηγορεί τον Τραμπ για προπαγανδιστικό βίντεο: «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία»
22:47 Εκρηκτική εβδομαδιαία άνοδος για το πετρέλαιο: 35% στο αμερικανικό αργό και 28% στο Brent εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ
22:40 Ρόδος: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο Τούρκοι διακινητές μεταναστών
22:32 Αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ: «Συντρίβουμε το καθεστώς στο Ιράν»
22:22 Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 48χρονος Σομαλός που συνελήφθη στη ΓΑΔΑ με χειροβομβίδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ