Νέο κύμα ισραηλινών επιδρομών στο Ιράν: Στόχοι εργοστάσιο πυραύλων και στρατιωτική ακαδημία στην Τεχεράνη

Νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας την Τεχεράνη και περιοχές του κεντρικού Ιράν, με στόχο βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, ρίχνοντας συνολικά περίπου 230 βόμβες σε επιλεγμένους στόχους.

Στόχος υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, μια υπόγεια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων. Όπως αναφέρεται, στην εγκατάσταση επιχειρούσαν εκατοντάδες στρατιωτικοί που συνδέονται με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, η συγκεκριμένη τοποθεσία διέθετε καταφύγια και στρατιωτικά αρχηγεία που χρησιμοποιούνταν από δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος.

Πλήγματα σε αποθήκες πυραύλων και στρατιωτική ακαδημία

Στις επιδρομές επλήγη επίσης δεύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων, η οποία, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περιλάμβανε υποδομές εκτόξευσης και προστατευμένα καταφύγια.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκε και το Πανεπιστήμιο Imam Hossein στην Τεχεράνη, το οποίο αποτελεί στρατιωτική ακαδημία του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση αυτή χρησιμοποιούνταν ως κέντρο επιχειρησιακής υποστήριξης, αλλά και ως χώρος συναρμολόγησης στρατιωτικού εξοπλισμού που συνδέεται με τις δραστηριότητες των Φρουρών της Επανάστασης, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Κλιμάκωση των επιθέσεων στις στρατιωτικές υποδομές

Καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται σε νέα φάση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν ότι εντείνουν τις επιχειρήσεις εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο στόχαστρο βρίσκονται υποδομές που σχετίζονται με την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων, εκτοξευτών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης.

