Νέο μέλος στην ομάδα του «Πρωινού» από τη Δευτέρα

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έκανε την on air αποκάλυψη, κρατώντας επτασφράγιστο το όνομα του νέου συνεργάτη.

16 Ιαν. 2026 18:57
Pelop News

Μια μικρή… έκπληξη περιμένει τους τηλεθεατές του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, καθώς όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας την Παρασκευή (16.01.2026), από τη Δευτέρα θα προστεθεί ένα νέο μέλος στην ομάδα της εκπομπής.

Ο γνωστός παρουσιαστής ξάφνιασε ακόμα και τους συνεργάτες του, αφού ούτε εκείνοι γνώριζαν για την επικείμενη προσθήκη. Όπως τόνισε, το όνομα του νέου προσώπου είναι γνωστό μόνο σε εκείνον και στην αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Χρύσα Ζορκάδη.

«Από τη Δευτέρα στην εκπομπή αυτή θα προστεθεί ένας άνθρωπος – δε θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα – ούτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας. Το ξέρω μόνο εγώ και η αρχισυντάκτρια», είπε ο Γιώργος Λιάγκας on air, προσθέτοντας ότι η συνεργασία αναμένεται να είναι «πολύ ωραία».

Η ανακοίνωση ολοκληρώθηκε με χιουμοριστική διάθεση προς τους συνεργάτες του, ενώ ο παρουσιαστής επανέλαβε ότι η νέα προσθήκη θα ξεκινήσει από Δευτέρα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια επιτυχημένη συνεργασία.

