Νέο σχέδιο καθαριότητας για το κέντρο της Πάτρας: Σύσκεψη για αναδιοργάνωση των κάδων

Σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας έχει αναδειχθεί το θέμα της καθαριότητας στην Πάτρα, καθώς τους τελευταίους μήνες παρατηρείται συσσώρευση απορριμμάτων και υπερπλήρεις κάδοι σε πολλά σημεία της πόλης. Οι πράσινοι και οι μπλε κάδοι γεμίζουν ταχύτερα απ’ ό,τι μπορούν να αδειάσουν τα απορριμματοφόρα, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν ανησυχία και παράπονα από τους κατοίκους, ιδιαιτέρως του κέντρου.

Μετά τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Δημαρχείο μεταξύ της δημοτικής αρχής και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, προκειμένου να εξεταστεί ένα νέο σχέδιο αποκομιδής. Η ανάγκη αυτή προέκυψε και λόγω των νέων πεζοδρομήσεων στο κέντρο, που δυσκολεύουν τη διέλευση των οχημάτων καθαριότητας και απαιτούν επανασχεδιασμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επαγγελματιών.

Την προγραμματισμένη συνάντηση γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Μιχάλης Αναστασίου, κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που ενέκρινε τη νέα κανονιστική της πόλης. Ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» Βασίλης Αϊβαλής πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία ενός «διαγράμματος ροών των φορτίων», ώστε να αποτυπωθεί ο όγκος και η συχνότητα συλλογής ανά περιοχή, διευκολύνοντας τη βέλτιστη τοποθέτηση κάδων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Ο κ. Αναστασίου, στο πρόσφατο παρελθόν, είχε εξηγήσει τα αίτια της προσωρινής δυσλειτουργίας και τις ενέργειες που ήδη υλοποιούνται για την αποκατάσταση της κατάστασης. Οπως ανέφερε, «από τις 2 Οκτωβρίου ο Δήμος ανέλαβε πλήρως την αποκομιδή των μπλε κάδων και στην περιοχή του παλιού Δήμου Πατρέων, καθώς μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η ιδιωτική εταιρεία που είχε την ευθύνη παρουσίαζε ελλιπή δραστηριότητα».

Προτεραιότητα ήταν να οργανωθούν εκ νέου τα δρομολόγια. Χρειάστηκε να εκτελεστούν δοκιμαστικά τα παλιά δρομολόγια για λίγες ημέρες, ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις και γι’ αυτό είχε ζητηθεί η κατανόηση των δημοτών κατά τη μεταβατική περίοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο κέντρο και όχι στους πρώην Δήμους Μεσσάτιδας, Ρίου, Βραχνεΐκων και Παραλίας, όπου η αποκομιδή πραγματοποιείται εδώ και χρόνια από τις δημοτικές υπηρεσίες χωρίς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, ο Δήμος ενισχύει την υπηρεσία με νέο προσωπικό. Εχουν ήδη προκηρυχθεί μέσω ΑΣΕΠ 40 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα προστεθεί και έκτακτο προσωπικό. Επιπλέον, 30 εργαζόμενοι από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για άτομα άνω των 55 ετών συμβάλλουν ήδη στο έργο της καθαριότητας.

