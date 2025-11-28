Νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ελέγχεται προσωπάρχης του Ζελένσκι

Ερευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντριι Γερμάκ,πραγματοποιήσαν οι Αρχές κατά της διαφθοράς δήλωσαν αξιωματούχοι σήμερα Παρασκευή 28/11/2025..

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



