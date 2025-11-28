Νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ελέγχεται προσωπάρχης του Ζελένσκι
Εφοδος των Ουκρανικών Αρχών κατά της διαφθοράς στο γραφείο του προσωπάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ερευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντριι Γερμάκ,πραγματοποιήσαν οι Αρχές κατά της διαφθοράς δήλωσαν αξιωματούχοι σήμερα Παρασκευή 28/11/2025..
«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.
