Νέο βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο κρητικό γλέντι πριν από το τροχαίο
29 Σεπ. 2025 16:19
Σε γλέντι του τοπικού συλλόγου Κρητών της Μεταμόρφωσης διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, πριν από το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, ο ηθοποιός χόρευε μεταξύ άλλων με την ηθοποιό, Δανάη Παππά δείχνοντας ιδιαίτερα εύθυμος.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέκρουσε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια μάντρα στη Φιλοθέη, εγκαταλείποντας το σημείο.

Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και παραδέχθηκε ότι οδηγούσε το αγροτικό που προκάλεσε το ατύχημα. Λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας, ο ηθοποιός έφτασε στην Ευελπίδων με χειροπέδες.

Σε βίντεο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίζεται να διασκεδάζει και να χορεύει σε κρητικούς ρυθμούς μαζί με την ηθοποιό Δανάη Παππά.

Ο ηθοποιός φαίνεται αρχικά να κάθεται στα πρώτα τραπέζια και να συνομιλεί με φίλους του, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε προς τη σκηνή και σε εύθυμη διάθεση τραγούδησε και χόρεψε υπό τη μουσική γνωστού, κρητικού λυράρη.
