Νεοχώρι Πηλίου: Οριοθετημένη κρίνεται η φωτιά

Φαίνεται ότι πλέον οριοθετημένη κρίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα από άγνωστη προς το παρόν αιτία σε δασική έκταση κοντά στο Νοεχώρι Πηλίου.

Νεοχώρι Πηλίου: Ξέσπασε φωτιά τώρα σε δασική έκταση

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο μετά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, που είχαν και τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 39 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα, ενώ υπήρξε συνδρομή από αέρος από 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, στο σημείο υπήρχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026

