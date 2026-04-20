Νεοχώρι Πηλίου: Ξέσπασε φωτιά τώρα σε δασική έκταση

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Μαγνησίας για φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα στο Νεοχώρι Πηλίου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε δασική έκταση, θαμνώδη βλάστηση και δέντρα, χωρίς να υπάρχει αναφορά για απειλή στο οικιστικό κομμάτι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από αέρα με 2 αεροσσκάφη της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



