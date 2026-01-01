Νέοι ερευνητές από όλο τον κόσμο επιλέγουν την Πάτρα και το ΙΝΒΙΣ

Ο Τατέντα, ο Μοχαμάντ, ο Μουχαμέντ και ο Ρόυ, τέσσερις νέοι μηχανικοί πληροφορικής, δεν γνώριζαν πολλά για την Πάτρα πριν βρεθούν στην πόλη μας για τις ανάγκες της διδακτορικής τους έρευνας. Προερχόμενοι από χώρες της Κεντρικής Ασίας και της Αφρικής, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν εδώ όταν επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Τα συγκεκριμένα προγράμματα δίνουν την ευκαιρία σε διεθνείς φοιτητές να ολοκληρώσουν το διδακτορικό τους και ταυτόχρονα να γίνουν μέλη ενός δυναμικού ευρωπαϊκού δικτύου καινοτομίας. Συνεργάζονται με κορυφαία πανεπιστήμια και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα ζωντανό ευρωπαϊκό δίκτυο που φέρνει κοντά επιστήμονες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές ευκαιρίες για όλους τους συμμετέχοντες.

Στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) με έδρα την Πάτρα, υπό την αιγίδα του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, που παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο που χρειάζεται για την υλοποίηση έργων αιχμής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Συντονίζει ήδη δύο έργα Marie Skłodowska-Curie (MSCA), το EXACT-6G και το 6G-TERRAIN, ενώ συμμετέχει ως εταίρος σε άλλα δύο. Οι τέσσερις διεθνείς φοιτητές εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα τον περασμένο χειμώνα και αναμένεται σύντομα η άφιξη ακόμη τεσσάρων συναδέλφων τους, μέσω των project 6G-TERRAIN και 6G-NEWTON. Oλοι τους είναι μέλη της ομάδας SMARTECH του ΙΝ.ΒΙ.Σ/ Ε.Κ ΑΘΗΝΑ η οποία υπό την καθοδήγηση του καθ. του Παν. Πατρών, Χρήστου Βερυκούκη, διενεργεί έρευνες αιχμής για τα δίκτυα επικοινωνίας επόμενης γενιάς 6G, με στόχο να διαμορφώσει συστήματα που θα αλλάξουν την τεχνολογία, την επικοινωνία και την καθημερινότητά μας, φέρνοντας την εποχή του 6G πιο κοντά από ποτέ.

Ο Τατέντα με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε εγκαταστάθηκε στην Πάτρα μαζί με την τετραμελή οικογένειά του. Πριν ζούσε στην Ιταλία, γι’ αυτό και δεν αντιμετωπίζει μεγάλες διαφορές στην καθημερινότητά του. Θεωρεί τους Ελληνες πολύ κοντά στους Ιταλούς, αλλά εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την προθυμία των Πατρινών να βοηθούν χωρίς καν να γνωρίζουν κάποιον προσωπικά. Οπως, για παράδειγμα, όταν οι ταμίες στο σούπερ μάρκετ τον βοηθούν να βάλει τα ψώνια στις σακούλες, κάτι που για τους ντόπιους μοιάζει αυτονόητο, αλλά για εκείνον αποτελεί μια όμορφη έκπληξη.

Ο Μοχαμάντ ήρθε στην Πάτρα από το Ιράν και, λίγο αργότερα, τον ακολούθησε η σύζυγός του. Από την πρώτη στιγμή ένιωσε πως η έντονη ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα της πόλης ταίριαζε απόλυτα με τις φιλοδοξίες του. Κοινωνικός και δραστήριος, του αρέσει να συμμετέχει στα δρώμενα της πόλης και να την γνωρίζει καλύτερα μέσα από αυτά. Το αγαπημένο του χόμπι είναι το ποδόσφαιρο και δεν χάνει ευκαιρία να παίζει με την ομάδα των φοιτητών Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Μουχαμέντ κατάγεται από το Πακιστάν και ως ο νεότερος της ομάδας, μόλις 26 ετών, ζει για πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του. Θεωρεί ότι το επιστημονικό περιβάλλον της Πάτρας συνδέεται άμεσα με τους ερευνητικούς του στόχους και του προσφέρει μια σταθερή βάση για την εξέλιξη της διδακτορικής του εργασίας. Είναι ενθουσιασμένος που η Πάτρα αποτελεί μια ζωντανή φοιτητούπολη, έτσι, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να γνωρίσει ανθρώπους της ηλικίας του και να δημιουργήσει νέες φιλίες.

Ο Ρόυ προέρχεται από την Ινδία, αλλά πριν φτάσει στην Πάτρα είχε ήδη ζήσει στην Ιρλανδία και τη Γερμανία. Για την πόλη μας ήξερε μόνο πως είναι μια όμορφη παράκτια περιοχή με λιμάνι. Οταν όμως εγκαταστάθηκε εδώ, ανακάλυψε- όπως συνηθίζει να λέει -μια ιδιαίτερα δραστήρια επιστημονική κοινότητα, με ανοιχτούς ορίζοντες και φιλόδοξες ιδέες. Ο ίδιος παραδέχεται πως δεν περίμενε να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα, ούτε να βρει τόση έμπνευση, όχι μόνο για το διδακτορικό του, αλλά και για τη μελλοντική επαγγελματική του πορεία.

Οι νέοι αυτοί διεθνείς ερευνητές έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την καθημερινότητα και τον πολιτισμό της Πάτρας, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της πόλης και προσδίδοντας ζωντάνια στην ακαδημαϊκή της κοινότητα. Μετά από έναν χρόνο στην πόλη, την έχουν γνωρίσει αρκετά καλά και νιώθουν ιδιαίτερα άνετα με τον κόσμο που συναναστρέφονται καθημερινά. Η παρουσία τους μεταμορφώνει την Πάτρα σε έναν τόπο συνάντησης ιδεών, πολιτισμών και γνώσης, ανοίγοντας δρόμους για το μέλλον και επιβεβαιώνοντας ότι η πόλη μπορεί να γίνει σημείο συνάντησης καινοτομίας και πολιτισμού.

