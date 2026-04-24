Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί μετά την ομηρία της μητέρας του

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο άνδρας που είχε οχυρωθεί στο σπίτι του στον Νέος Κόσμος, έχοντας στην κατοχή του όπλο, μετά από πολύωρη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν η 81χρονη μητέρα του κάλεσε τις αρχές, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση από τον γιο της. Η ίδια κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμα, που βρίσκεται στην οδό Σουλιωτών, και να ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στους αστυνομικούς, ο άνδρας βρισκόταν εντός της οικίας κρατώντας καραμπίνα, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και στελέχη της ΟΠΚΕ, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

Λίγο μετά τις 09:30 το πρωί, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση εισόδου στο διαμέρισμα και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Η 81χρονη φέρει εμφανή τραύματα, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες του περιστατικού.

