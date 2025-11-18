Νέος Κόσμος: Θρίλερ με τον θάνατο 58χρονου οδηγού, τι ερευνούν οι Αρχές

Πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου ενός 58χρονου άνδρα στον Νέο Κόσμο, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Σουλιέ, ωστόσο κατά την εξέταση του σώματός του διαπιστώθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να διερευνήσουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Δυστύχημα στον Νέο Κόσμο με νεκρό άνδρα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο το θύμα να δέχθηκε επίθεση λίγα λεπτά πριν το τροχαίο. Ο 58χρονος έφερε τρία σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, με ένα από αυτά να έχει προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Μαρτυρίες που επικαλείται το Mega υποστηρίζουν ότι μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες καταδίωξε το όχημα του 58χρονου. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, οι δύο άνδρες φέρονται να γρονθοκόπησαν τον οδηγό, πιθανότατα μετά από επεισόδιο που σχετίζεται με κλείσιμο του δρόμου.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τους δύο επιβάτες της μηχανής και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν ή κατά την πρόσκρουση, κάτι που ενδέχεται να εξηγεί και την απουσία θορύβου από το τροχαίο, όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σύγκρουση έσκασε το εμπρός δεξί λάστιχο του οχήματός του. Μάρτυρας δήλωσε ότι είδε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πραγματοποιεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στον άνδρα, χωρίς να έχουν προηγηθεί ήχοι σύγκρουσης ή κλήσεις για βοήθεια.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: newsit.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



