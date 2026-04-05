Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η περιπέτεια του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή Μάκη Χριστοδουλόπουλου με τους πλειστηριασμούς. Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη χάσει ένα ακίνητο στην Κηφισιά τον Φεβρουάριο του 2025, ο καλλιτέχνης συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω οφειλών του παρελθόντος.

Από τον Νοέμβριο του 2025 στο στόχαστρο έχουν βρεθεί ακίνητα του στην περιοχή της Αιγιαλείας, για οφειλή ύψους 10.000 ευρώ. Στις 19 Νοεμβρίου 2025 είχαν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί, εκ των οποίων ο βασικός ήταν άγονος, ενώ οι δύο άλλοι (κατάστημα και μικρό οικόπεδο) κατέληξαν σε κατακύρωση. Ωστόσο, τα υπόλοιπα ακίνητα επαναφέρθηκαν σε πλειστηριασμό στις 28 Ιανουαρίου 2026, χωρίς αποτέλεσμα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Ο νέος επαναληπτικός πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 29 Απριλίου 2026, με μειωμένη τιμή εκκίνησης, στο 80% της αρχικής, δηλαδή στις 474.480 ευρώ από τα αρχικά 593.100 ευρώ.

Τα ακίνητα και η περιοχή της Άκολης

Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 3.278,01 τ.μ., στον οικισμό Άκολη, Δημοτική Ενότητα Ροδοδάφνης, με πρόσοψη στον αιγιαλό. Η περιοχή διαθέτει τουριστική υποδομή με ξενοδοχεία, συγκροτήματα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ μπαρ, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για εκδρομές από το Αίγιο και την Πάτρα. Η πρόσβαση γίνεται εύκολα μέσω της παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου και της Ολυμπίας Οδού, σε απόσταση μόλις 550 μέτρων.

Στο οικόπεδο υφίστανται:

Μία διώροφη οικία 187,52 τ.μ. , αποπερατωμένη από το 2005

, με υπόγειο Δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες 65 τ.μ. η κάθε μία, με υπόγειο

, με υπόγειο Ένα μικρό ισόγειο κτίσμα 20 τ.μ. στην είσοδο του οικοπέδου

Πισίνα 85 τ.μ., σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης

Η διώροφη οικία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου σε καλή κατάσταση συντήρησης, ενώ οι ημιτελείς κατοικίες στο ανατολικό τμήμα βρίσκονται στο 40% της ολοκλήρωσής τους.

Νομικά βάρη και τιμή πλειστηριασμού

Το ακίνητο ανήκει στον Μάκη Χριστοδουλόπουλο και τη σύζυγό του σε ποσοστό ½ αδιαίρετα, από αγορά το 2000. Επισπεύδουσα είναι η doValue, με βάση διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για είσπραξη 10.000 ευρώ.

Το ακίνητο φέρει και άλλα εμπράγματα βάρη:

Αναγκαστική κατάσχεση από την Cairo No 1 Finance DAC , διαχείριση doValue Greece

, διαχείριση doValue Greece Προσημειώσεις υποθήκης υπέρ της Eurobank για ποσά 60.972,38 ευρώ (2016), 40.000 ευρώ (2016) και 167.966,40 ευρώ (2017, ισοδύναμο CHF)

Μετά τις δύο άγονες προσπάθειες, η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού στις 29 Απριλίου μειώθηκε στα 474.480 ευρώ, για να ενισχυθεί η πιθανότητα συμμετοχής.

Από τις δυσκολίες στην επιτυχία

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος γεννήθηκε στην Αμαλιάδα στις 16 Φεβρουαρίου 1948 και μεγάλωσε μέσα στη μουσική, με τσιγγάνικη καταγωγή και πατέρα δεξιοτέχνη κλαρίνου. Από μικρός ασχολήθηκε με δημοτική και λαϊκή μουσική, μαθαίνοντας κιθάρα και κλαρίνο.

Ξεκίνησε με δημοτικά σε πανηγύρια και κέντρα διασκέδασης, όπου τον ανακάλυψε ο Βασίλης Σαλέας, και μπήκε στη δισκογραφία το 1973. Το 1984 συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο και ερμήνευσε τραγούδια σημαντικών δημιουργών όπως οι Καλδάρας, Σαλέας, Πάριος, Περπινιάδης και Σούκας. Παράλληλα, έγραψε τραγούδια για καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Παπάζογλου και η Γλυκερία.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών του είναι τα «Παντρεμένοι κι οι δυο», «Μελαχρινάκι», «Τα στέφανα», «Πληγωμένο χελιδόνι» και το «Προσκλητήριο». Εκτός μουσικής, είχε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο νυχτερινό κέντρο Γέφυρα και υπήρξε υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2014 με το κόμμα του Βύρωνα Πολύδωρα «Ένωση για την πατρίδα και τον λαό».

