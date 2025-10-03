Νέος στόλος ακτιβιστών πλέει προς τη Γάζα – Δεκάδες ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν τον αποκλεισμό

Το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τους για να σπάσει ο αποκλεισμός της πολιορκημένης Γάζας, στέλνουν δεκάδες ακτιβιστές, στον απόηχο των ισραηλινών επιθέσεων στο πλοίο Marinette του Global Sumud Flotilla.

Το πλοίο, με πολωνική σημαία και πλήρωμα έξι ατόμων, κατασχέθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σήμερα το πρωί, στις 10:29 τοπική ώρα, σε απόσταση 42,5 ναυτικών μιλίων από τη Γάζα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ζωντανή μετάδοση της αποστολής διεκόπη βίαια, όταν στρατιώτης έσπασε την κάμερα κατά την επιβίβαση.

«Παράνομα εμπόδισαν 42 πλοία μας»

Το Global Sumud Flotilla καταγγέλλει ότι σε διάστημα μόλις 38 ωρών, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις «παρεμπόδισαν παράνομα και τα 42 πλοία μας, τα οποία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, εθελοντές και την αποφασιστικότητα να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας».

Παρά την καταστολή, οι ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους, υπογραμμίζοντας πως «δεν ταξιδεύουν ως φιλανθρωπική οργάνωση, αλλά ως μέρος του παγκόσμιου αγώνα για τον τερματισμό του απαρτχάιντ και την επιβεβαίωση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να ζει ελεύθερος».

Ο νέος στόλος των 11 πλοίων

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται νέα αποστολή από τη διεθνή οργάνωση Freedom Flotilla Coalition (FFC), η οποία κατευθύνεται προς τη Γάζα με συνολικά 11 πλοία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της FFC, δύο πλοία με ιταλική και γαλλική σημαία απέπλευσαν από το Οτράντο της Ιταλίας στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου προστέθηκε και το πλοίο Conscience. Σύντομα αναμένεται να ενωθούν με το κονβόι «Thousand Madleens to Gaza» που αριθμεί 8 πλοία, ώστε να συγκροτήσουν από κοινού μια αποστολή 11 σκαφών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 100 άτομα επιβαίνουν ήδη στα πλοία, τα οποία βρίσκονται ανοιχτά των ακτών της Κρήτης.

Αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση στη Μεσόγειο

Η πορεία του νέου στόλου μεταδίδεται ζωντανά, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εντάσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι τέλους, παρά τους κινδύνους, επιμένοντας πως η δράση τους αποτελεί «κραυγή αντίστασης» απέναντι στον αποκλεισμό της Γάζας.

