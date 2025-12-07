Νετανιάχου: Δεν θα πάρω σύνταξη από την πολιτική αν λάβω προεδρική χάρη

Νετανιάχου: Δεν θα πάρω σύνταξη από την πολιτική αν λάβω προεδρική χάρη
07 Δεκ. 2025 19:17
Pelop News

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική αν λάβει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας στη δίκη για διαφθορά με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος εδώ και χρόνια.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη, ο Νετανιάχου απάντησε: «Όχι».

«Είναι πολύ ανήσυχοι για το μέλλον μου. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι — πώς να το πω; — ανησυχούν για το μέλλον μου», αστειεύτηκε ο Νετανιάχου δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς όταν ερωτήθηκε κατά τη κοινή συνέντευξή τους. «Λοιπόν, το ίδιο και οι ψηφοφόροι, και αυτοί θα αποφασίσουν, προφανώς, αλλά έχουμε μεγάλα καθήκοντα να επιτελέσουμε», είπε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

H ιδέα είχε διατυπωθεί την περασμένη εβδομάδα, όταν ζήτησε επίσημα χάρη από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει μία κατηγορία για δωροδοκία και τρεις για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις. Οι κατηγορίες σχετίζονται με ισχυρισμούς για αθέμιτη χειραγώγηση του Τύπου και λήψη παράνομων δώρων σε αντάλλαγμα για κυβερνητικές χάρες.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες, στο πλαίσιο μιας απόπειρας πολιτικού πραξικοπήματος από την αστυνομία και την εισαγγελία.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν τον Νοέμβριο του 2019 και η δίκη του ξεκίνησε τον Μάιο του 2020 μετά από χρόνια έρευνας. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η αντιπολίτευση τον καλούσε να παραιτηθεί λόγω των κατηγοριών. Αναλυτές εκτιμούν ότι, αν συνεχιστεί, η δίκη θα διαρκέσει αρκετά ακόμη χρόνια.

Ο Χέρτσογκ, ο οποίος πιθανότατα θα χρειαστεί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες για να αποφασίσει αν θα χορηγήσει τη χάρη, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα λάβει υπόψη «μόνο το καλό της χώρας» στην απόφασή του.

