Νετανιάχου: Η Χαμάς θα αφοπλιστεί είτε από ξένες δυνάμεις, είτε από εμάς

«Στο τέλος της ημέρας, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί… Αν το κάνουν ξένες δυνάμεις, θα είναι καλό. Αν δεν το κάνουν, θα το κάνουμε εμείς» τόνισε ο Νετανιάχου.

Νετανιάχου: Η Χαμάς θα αφοπλιστεί είτε από ξένες δυνάμεις, είτε από εμάς
30 Οκτ. 2025 17:52
Pelop News

Το Ισραήλ «έχει ακόμη δουλειά» στη Γάζα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών στα νότια του Ισραήλ.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να παραβιάζει ρητά την εκεχειρία, θα υποστεί ισχυρές επιθέσεις όπως αυτές πριν από δύο ημέρες και χθες», απείλησε και συνέχισε: «Εμείς αποφασίζουμε και ενεργούμε όποτε χρειάζεται για να απομακρύνουμε άμεσες απειλές από τις δυνάμεις μας». Με αυτό τον τρόπο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε στις επικρίσεις ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί οδήγησαν σε ανεπαρκείς αντιδράσεις στις θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς κατά στρατευμάτων του IDF.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να επιστρέψει στις μάχες σε οποιοδήποτε μέτωπο και θα χρησιμοποιήσει «πολύ μεγαλύτερη ισχύ» από ό,τι τα δύο τελευταία χρόνια του πολέμου.

«Δεν θα δείξουμε καμία υπομονή απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή προκύψει. Θα πιστέψουμε έναν εχθρό που δηλώνει την πρόθεσή του να μας βλάψει, και θα τον καταστρέψουμε», είπε ο Ζαμίρ στην ίδια τελετή.

«Δεν θα υπάρξει ανεκτικότητα όταν απειλείται η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών. Αυτό είναι ένα αξίωμα που σκοπεύω να τηρήσω. Λειτουργούμε σε όλους τους χώρους και τώρα, με υψηλή ετοιμότητα για όποιου εύρους επιχείρηση απαιτηθεί. Σε ορισμένα πεδία, θα ενεργήσουμε ξανά με πολύ μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι τα δύο προηγούμενα χρόνια», πρόσθεσε.
