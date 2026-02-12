Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί συνθήκες για συμφωνία με το Ιράν, αλλά έχουμε επιφυλάξεις

«Θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που θεωρούνται πολύ σημαντικά για το Ισραήλ»

Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί συνθήκες για συμφωνία με το Ιράν, αλλά έχουμε επιφυλάξεις
12 Φεβ. 2026 21:00
Pelop News

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ελπίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δημιουργεί τις συνθήκες» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια «καλή συμφωνία» με το Ιράν, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις, δήλωσε ο ίδιος σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026.

Πατέρας, θείος και αδελφοί νεαρής κοπέλας καταδικάστηκαν για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση σε 100 χρόνια κάθειρξη

Ο Νετανιάχου, που συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είπε ότι εξέφρασε γενικά τον «σκεπτικισμό» του και τόνισε ότι εάν τελικά επιτευχθεί συμφωνία «θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που θεωρούνται πολύ σημαντικά για το Ισραήλ», όπως είναι ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, οι περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους της και στη στήριξη που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις, όπως είναι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η Χαμάς στη Γάζα και οι Χούθι στην Υεμένη.

Οι συνθήκες που δημιουργεί ο Τραμπ «σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Ιρανοί ασφαλώς κατανοούν ότι διέπραξαν λάθος την τελευταία φορά, όταν δεν κατέληξαν σε συμφωνία, θα μπορούσαν να επιτρέψουν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας», είπε ο Νετανιάχου πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον.

Η χθεσινή συνάντηση του Τραμπ με του Νετανιάχου έγινε κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε δυόμιση ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος τη χαρακτήρισε «πολύ καλή», όμως υπογράμμισε ότι δεν ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υιοθέτησε τις προτάσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Έχουμε μια πολύ στενή, αυθεντική, ανοιχτή σχέση» είπε σήμερα ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πολλά θέματα αλλά κατά κύριο λόγο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι ο Τραμπ ήθελε «να ακούσει την άποψή του».

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι οι Ιρανοί έχουν ήδη μάθει με ποιον έχουν να κάνουν», είπε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:21 Νέα εξαφάνιση 14χρονου και συναγερμός στη Λάρισα
21:11 Πάτρα: Η φωτιά έσβησε, δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο
21:00 Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί συνθήκες για συμφωνία με το Ιράν, αλλά έχουμε επιφυλάξεις
20:51 Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του
20:39 Έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού και συνελήφθη, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
20:30 Nations League: Μεγαθήρια στον δρόμο της Ελλάδας
20:21 «Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά», το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Μαζωνάκη
20:10 Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν
19:59 «Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα», η εξομολόγηση για την κατάθλιψη της Γιάννας Σταυράκη
19:47 «Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», αποκαλύψεις για «Βιολάντα»
19:38 Σάκκαρη: Το μπαμ, απέκλεισε το Νο2 του κόσμου!
19:27 Λίγα νέα έργα, πολλές συνέχειες: Τεχνικό Πρόγραμμα 63,9 εκατ. ευρώ για το 2026 στην Πάτρα
19:21 Ο αποχαιρετισμός Σαμαρά στον Αναστάση Παπαληγούρα
19:21 Πατέρας, θείος και αδελφοί νεαρής κοπέλας καταδικάστηκαν για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση σε 100 χρόνια κάθειρξη
19:11 Βατή κλήρωση για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
19:09 Πάτρα: Επίσκεψη Ισπανών εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου ΦΩΤΟ
19:00 «Διαρροές» για το αντλιοστάσιο: Βραχνέικα, αντιδράσεις κατοίκων για έργο της ΔΕΥΑΠ
18:59 Παρούσα η «Πάτρα Ενωμένη» σε εκδηλώσεις κοπής πιτών ΦΩΤΟ
18:51 Αλλοδαπός για να αποφύγει τον έλεγχο για ναρκωτικά χτύπησε αστυνομικούς με κλωτσιές και μπουνιές!
18:48 Υψηλοί τόνοι από Φαραντούρη για Τουρκία στο Στρασβούργο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ