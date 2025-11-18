Νετανιάχου: «Το ψήφισμα ασφαλείας θα οδηγήσει στην Ειρήνη»

«Η αποτελεσματική ηγεσία του προέδρου Τραμπ θα βοηθήσει στην επίτευξη ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή και σε μια διαρκή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

18 Νοέ. 2025 12:07
Pelop News

Την ικανοποίησή του για τη χθεσινή υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του σχεδίου ψηφίσματος των ΗΠΑ για την εξουσιοδότηση σύστασης μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, το σχέδιο θα βοηθήσει στον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς και στην περαιτέρω ομαλοποίηση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου επαίνεσε το σχέδιο του Τραμπ και την υιοθέτηση του ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζεται ότι θα «οδηγήσει στην ειρήνη και την ευημερία, επειδή επιμένει την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, τον αφοπλισμό και την αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας».

Πρόσθεσε το σχέδιο «πιστό στοόραμα του προέδρου Τραμπ» θα «οδηγήσει σε περαιτέρω ενσωμάτωση του Ισραήλ και των γειτόνων του, καθώς και στη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμα ότι, βάσει του σχεδίου του Τραμπ, το Ισραήλ αναμένει να παραλάβει τις υπόλοιπες τρεις σορούς ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα «χωρίς καθυστέρηση» και «να ξεκινήσει τη διαδικασία αφοπλισμού και αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας και τερματισμού της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα».

«Η αποτελεσματική ηγεσία του προέδρου Τραμπ θα βοηθήσει στην επίτευξη ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή και σε μια διαρκή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ακόμα.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ τείνει κλάδο ελαίας για ειρήνη και ευημερία σε όλους τους γείτονές μας και τους καλεί να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ και να συμμετάσχουν στην εκδίωξη της Χαμάς και των υποστηρικτών της από την περιοχή».

