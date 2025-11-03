Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»

Σκληρή παρέμβαση από τον ευρωβουλευτή και συντονιστή της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος έκανε λόγο για «θεσμική ανισορροπία» και κάλεσε σε προσφυγή στις κάλπες μετά τη διαβίβαση της νέας δικογραφίας για τα Τέμπη στη Βουλή.

Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι - Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
03 Νοέ. 2025 14:29
Pelop News

Πολιτικό «σεισμό» προκαλεί η δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος ζητά ευθέως διάλυση της Βουλής και πρόωρες εκλογές, καταγγέλλοντας «θεσμική εκτροπή» μετά τη νέα δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών που περιλαμβάνει τον Πρωθυπουργό και 17 ακόμη πολιτικά πρόσωπα. Ο ευρωβουλευτής έκανε λόγο για «κοινοβουλευτική ανισορροπία που δεν τιμά τη Δημοκρατία».

«Μία Βουλή στην οποία σχεδόν το ένα τρίτο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της συμπολίτευσης είναι κατηγορούμενοι δεν μπορεί να σταθεί», τόνισε ο Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαρακτήρισε την κατάσταση «θεσμικά ανισόρροπη» και ζήτησε άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή στις κάλπες.

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της νέας δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον αντιπρόεδρο του Σώματος, Γιάννη Μπούρα, και η οποία αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλα 17 πρόσωπα, νυν και πρώην υπουργοί και βουλευτές.

«Η δημοκρατική διέξοδος είναι μία: εκλογές, για να πάψει αυτή η αναντιστοιχία και να αποκατασταθεί η ισορροπία του πολιτικού συστήματος», σημείωσε ο κ. Φαραντούρης, επισημαίνοντας πως η παραμονή μιας τέτοιας Βουλής πλήττει το κύρος της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία κινεί τις διαδικασίες εκ μέρους των συγγενών των θυμάτων, εξήγησε πως η νέα δικογραφία προέκυψε κατόπιν ενεργειών της ίδιας και των οικογενειών των θυμάτων, ενώ – όπως αποκάλυψε – αναμένεται και δεύτερη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ευρωβουλευτής έκανε ειδική μνεία στο άρθρο 86 του Συντάγματος, υπογραμμίζοντας πως η επίκλησή του μετά το «φιάσκο του καλοκαιριού» οδηγεί σε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου: «Όποιος κατηγορείται, αθωώνει τον εαυτό του επειδή έχει πλειοψηφία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παραβιάζεται η Αρχή της Υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου».

Κλείνοντας, ο κ. Φαραντούρης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πολιτικό πυροτέχνημα: «Δεν είναι αντιπολιτευτική κορώνα, αλλά η αυτονόητη ενέργεια που αρμόζει σε αυτή τη θεσμική ανισορροπία. Ζητώ εκλογές τώρα και περιμένω απ’ όλους να τοποθετηθούν».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
14:58 «Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
14:51 Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
14:51 Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι
14:40 ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις
14:38 «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο
14:29 Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
14:27 Διανομή ειδών ιματισμού και σχολικών από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
14:24 Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
14:16 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
14:15 Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο
14:07 ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
14:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου
14:00 Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»
13:49 Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»
13:47 Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου
13:44 Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα
13:36 Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ