Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»

Πολιτικό «σεισμό» προκαλεί η δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος ζητά ευθέως διάλυση της Βουλής και πρόωρες εκλογές, καταγγέλλοντας «θεσμική εκτροπή» μετά τη νέα δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών που περιλαμβάνει τον Πρωθυπουργό και 17 ακόμη πολιτικά πρόσωπα. Ο ευρωβουλευτής έκανε λόγο για «κοινοβουλευτική ανισορροπία που δεν τιμά τη Δημοκρατία».

«Μία Βουλή στην οποία σχεδόν το ένα τρίτο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της συμπολίτευσης είναι κατηγορούμενοι δεν μπορεί να σταθεί», τόνισε ο Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαρακτήρισε την κατάσταση «θεσμικά ανισόρροπη» και ζήτησε άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή στις κάλπες.

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της νέας δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον αντιπρόεδρο του Σώματος, Γιάννη Μπούρα, και η οποία αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλα 17 πρόσωπα, νυν και πρώην υπουργοί και βουλευτές.

«Η δημοκρατική διέξοδος είναι μία: εκλογές, για να πάψει αυτή η αναντιστοιχία και να αποκατασταθεί η ισορροπία του πολιτικού συστήματος», σημείωσε ο κ. Φαραντούρης, επισημαίνοντας πως η παραμονή μιας τέτοιας Βουλής πλήττει το κύρος της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία κινεί τις διαδικασίες εκ μέρους των συγγενών των θυμάτων, εξήγησε πως η νέα δικογραφία προέκυψε κατόπιν ενεργειών της ίδιας και των οικογενειών των θυμάτων, ενώ – όπως αποκάλυψε – αναμένεται και δεύτερη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ευρωβουλευτής έκανε ειδική μνεία στο άρθρο 86 του Συντάγματος, υπογραμμίζοντας πως η επίκλησή του μετά το «φιάσκο του καλοκαιριού» οδηγεί σε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου: «Όποιος κατηγορείται, αθωώνει τον εαυτό του επειδή έχει πλειοψηφία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παραβιάζεται η Αρχή της Υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου».

Κλείνοντας, ο κ. Φαραντούρης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πολιτικό πυροτέχνημα: «Δεν είναι αντιπολιτευτική κορώνα, αλλά η αυτονόητη ενέργεια που αρμόζει σε αυτή τη θεσμική ανισορροπία. Ζητώ εκλογές τώρα και περιμένω απ’ όλους να τοποθετηθούν».

