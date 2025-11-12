Νίκος Δένδιας: «Στέγη για όλους τους στρατιωτικούς» – Το 15ετές στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων έως το 2040

Ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα μέριμνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Το σχέδιο προβλέπει 17.487 κατοικίες έως το 2040, τρεις φάσεις κατασκευών και ανακαινίσεων, κοινωνικές δομές και μέτρα στήριξης των στρατιωτικών οικογενειών.

Ένα πλήρες στεγαστικό και κοινωνικό πρόγραμμα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, τη διακλαδικότητα και τη χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει δωρεάν και αξιοπρεπή στέγη σε στρατιωτικούς που υπηρετούν σε τόπο μη επιλογής τους, ενώ μέχρι το 2040 θα έχουν κατασκευαστεί ή ανακαινιστεί 17.487 κατοικίες.

Πρώτη φάση: Θράκη και νησιά του Αιγαίου

Η πρώτη φάση του προγράμματος, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει 702 διαμερίσματα σε 54 συγκροτήματα, σε πέντε πόλεις της Θράκης και 13 νησιά του Αιγαίου. Οι ακριτικές περιοχές και τα νησιά αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, ενώ το 15% των κατοικιών θα παραχωρηθεί σε δάσκαλους και γιατρούς της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η παροχή στέγης στα στελέχη αποτελεί θεσμική υποχρέωση της πολιτείας, ενώ η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνει κατά 85% από ίδιους πόρους και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Τρεις φάσεις υλοποίησης

Κατασκευή νέων κατοικιών (10.454 συνολικά):

Α’ Φάση (2024–2030): 5.100 κατοικίες σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ήδη έως το τέλος του 2026 θα έχουν παραδοθεί 1.059.

Β’ Φάση (2031–2035): 2.623 κατοικίες σε Αιγαίο, Κρήτη, Θράκη και 50% της Αττικής.

Γ’ Φάση (2036–2040): 2.731 κατοικίες στο σύνολο της επικράτειας.

Ανακαίνιση υφιστάμενων οικημάτων (7.030 συνολικά):

Α’ Φάση (έως 2030): 2.520 κατοικίες σε Θράκη, Αιγαίο και 50% Κρήτης.

Β’ Φάση (2031–2035): 2.527 κατοικίες σε Μακεδονία, Αττική και υπόλοιπη Κρήτη.

Γ’ Φάση (2036–2040): 1.983 κατοικίες στην υπόλοιπη χώρα.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι όλες οι διαδικασίες θα είναι τυποποιημένες, προκειμένου να επιτευχθεί συγκράτηση κόστους και διαφάνεια.

Χρηματοδότηση και δομές κοινωνικής μέριμνας

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,44 δισ. προέρχονται από ίδιους πόρους και 260 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Από τα ίδια κεφάλαια,

1,27 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε νέες κατασκευές,

120 εκατ. ευρώ σε συντηρήσεις και ανακαινίσεις,

και 50 εκατ. ευρώ σε νέες κοινωνικές δομές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν:

6 βρεφονηπιακούς σταθμούς με δυνατότητα φιλοξενίας 252 παιδιών,

6 ανακαινισμένους παιδικούς σταθμούς για 70 βρέφη και 180 νήπια,

3 συγκροτήματα υποστήριξης διαβίωσης αποστράτων,

και 4 φοιτητικές εστίες για 120 δόκιμους αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ.

Το «καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας»

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία του «οικογενειακού καλαθιού» για τις στρατιωτικές οικογένειες, που θα προσφέρει έκπτωση 20%–23% στα προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Τα στρατιωτικά πρατήρια – 26 του Στρατού Ξηράς και 5 του Πολεμικού Ναυτικού – θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με κεντρική προμήθεια προϊόντων για μείωση του κόστους.

«Μια ολιστική προσέγγιση για τα στελέχη»

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι το πρόγραμμα αποτελεί ολιστική πολιτική μέριμνας: «Καλύτεροι μισθοί, καλύτερες συνθήκες, οριοθετημένη καριέρα, δωρεάν στέγη, φτηνό σούπερ μάρκετ, φροντίδα για τα παιδιά και αξιοπρέπεια για τους απόστρατους».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως στόχος του Υπουργείου είναι να κρατήσει “τους καλύτερους από τους Έλληνες” στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσφέροντάς τους συνθήκες ασφάλειας, ευημερίας και προοπτικής.

