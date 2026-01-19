Νίκος Καντερές: Παγετός, βροχές και λίγα χιόνια – Πώς εξελίσσεται ο καιρός έως το τέλος Ιανουαρίου

Παγωνιά επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, με το κρύο να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού σχεδόν όλη την εβδομάδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή του σκηνικού.

Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι ο φετινός Ιανουάριος παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα: παρότι σημειώθηκαν τρεις ισχυρές ψυχρές εισβολές, τα χιόνια ήταν περιορισμένα. Όπως αναφέρει, οι εισβολές καταγράφηκαν την Πρωτοχρονιά, στις 12 Ιανουαρίου και η τρίτη –πρόσφατη– ήταν η ψυχρότερη και με τη μεγαλύτερη διάρκεια, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στη στάθμη των 850 hPa.

Ωστόσο, οι συνθήκες δεν ευνόησαν γενικευμένες χιονοπτώσεις, είτε λόγω έλλειψης επαρκούς ψύχους στη στάθμη των 500 hPa, είτε επειδή οι ψυχρές αέριες μάζες ήταν ιδιαίτερα ξηρές. Εξαίρεση αποτέλεσε η χιονόπτωση στη Λήμνο κατά την πρώτη εισβολή, ενώ τα περισσότερα φαινόμενα περιορίστηκαν στα ορεινά.

Σύμφωνα με τον κ. Καντερέ, η τρίτη ψυχρή εισβολή θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τρίτη και κυρίως από Τετάρτη και Πέμπτη, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φέρει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες. Χιόνια αναμένονται κυρίως στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, ενώ τοπικά έντονα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε δυτικές, κεντρικές, ανατολικές και νότιες περιοχές.

Παράλληλα, πριν την ολοκλήρωση του μήνα προβλέπεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο, γεγονός που καθιστά τον Ιανουάριο ιδιαίτερα βροχερό.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Τρίτη 20/1: Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις σε ορεινά–ημιορεινά, παγετός στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 21/1: Γενικευμένη επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και εντονότερες χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Πέμπτη 22/1: Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 23/1: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, χιόνια στα βόρεια ορεινά, ήπια θερμοκρασιακή άνοδος.

