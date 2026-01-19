Νίκος Καραχάλιος στον Peloponnisos FM: «Η Μαρία Καρυστιανού εμπλέκεται σε πολιτικά παιχνίδια που τελικά ευνοούν την κυβέρνηση»

Σφοδρή κριτική στη Μαρία Καρυστιανού άσκησε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Ζωντανή Ενημέρωση» με τον Παναγιώτη Ρηγοπούλο. Ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ότι, παρά τη σκληρή αντιπολιτευτική ρητορική που υιοθετεί, οι κινήσεις της κ. Καρυστιανού οδηγούν τελικά στην πολιτική ενίσχυση της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, η εμπλοκή της σε συγκεκριμένα πολιτικά παιχνίδια και επιλογές στρατηγικής «λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ του Μεγάρου Μαξίμου», αποδυναμώνοντας την ευρύτερη αντιπολίτευση και θολώνοντας το μήνυμα που αρχικά εξέφραζε η κοινωνική δυναμική γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

Προσωπικές επιθέσεις και θεσμική αντίδραση

Ο Νίκος Καραχάλιος αναφέρθηκε και σε δημόσιες αναφορές που, όπως είπε, έγιναν εις βάρος του και αφορούσαν την ψυχική του υγεία. Όπως τόνισε, απάντησε θεσμικά, καταθέτοντας προσφυγή στον Ιατρικό Σύλλογο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου τύπου προσωπικές επιθέσεις δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο.

«Εξωγενείς επιρροές» και στρατηγικά λάθη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του σε αυτό που χαρακτήρισε «εξωγενείς και μυστικιστικές επιρροές» στη λήψη αποφάσεων της κ. Καρυστιανού. Σύμφωνα με τον ίδιο, επιλογές και κατευθύνσεις φέρονται να επηρεάζονται από πρόσωπο μοναχής που διαμένει στη Συρία, γεγονός που – όπως υποστήριξε – δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη σοβαρότητα και τη συνοχή της πολιτικής στρατηγικής του κόμματος «Το Κύμα».

Παράλληλα, έκανε λόγο για σειρά στρατηγικών λαθών, όπως η αποφυγή ευθείας κατονομασίας του Πρωθυπουργού και μεγάλων εταιρειών, όπως η Hellenic Train και η Siemens, η απομάκρυνση τεχνοκρατικών στελεχών, αλλά και εμφανίσεις lifestyle που – κατά τον ίδιο – έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα της «Μαρίας των Τεμπών» που είχε συγκινήσει την κοινωνία.

Φθορά απήχησης και πολιτικές σκοπιμότητες

Ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ακόμη ότι η απουσία στήριξης από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σε συνδυασμό με τις επιλογές προσώπων και συμβούλων, περιορίζει σημαντικά τη δυναμική και τη λαϊκή απήχηση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Κατά την εκτίμησή του, η συνολική στρατηγική που ακολουθείται δεν πλήττει την κυβέρνηση, αλλά αντίθετα «λειτουργεί ως ανάχωμα για την αντιπολίτευση», αφήνοντας πολιτικό χώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Κόμμα στα χαρτιά;»

Κλείνοντας, ο Νίκος Καραχάλιος προειδοποίησε ότι το εγχείρημα κινδυνεύει να παραμείνει περιορισμένο σε ένα μικρό ακροατήριο ή να εξελιχθεί σε «κόμμα στα χαρτιά», αδυνατώντας να αντέξει τις πιέσεις και τις απαιτήσεις της πραγματικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

