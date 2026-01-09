Νίκος Νικολόπουλος: Έχω πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού

Ο κ. Νικολόπουλος έκανε λόγο για πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία χαρακτήρισε «ομοϊδεάτισσα εν τη ευρεία εννοία», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σχέση που δεν στηρίζεται σε κομματικά στερεότυπα. Όπως ανέφερε, η ίδια έχει δηλώσει δημόσια ότι στο παρελθόν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία.

Νίκος Νικολόπουλος: Έχω πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού
09 Ιαν. 2026 14:13
Pelop News

Την έντονη κινητικότητα που καταγράφεται γύρω από την προετοιμασία του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού αποκάλυψε ο πρόεδρος των Ελλήνων Χριστιανοδημοκρατών και πρώην βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, μιλώντας στον Alpha Radio 9.89 και τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη.

Ο κ. Νικολόπουλος έκανε λόγο για πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία χαρακτήρισε «ομοϊδεάτισσα εν τη ευρεία εννοία», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σχέση που δεν στηρίζεται σε κομματικά στερεότυπα. Όπως ανέφερε, η ίδια έχει δηλώσει δημόσια ότι στο παρελθόν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Νικολόπουλος εκτίμησε ότι η εξαγγελία του νέου κόμματος θα γίνει την άνοιξη. «Υπάρχει βηματισμός πολύ ταχύς σε όλη την Ελλάδα», είπε. Σε πολλές περιοχές της χώρας, ανέφερε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει την τύχη στα χέρια τους και αυτοοργανώνονται, χωρίς ακόμη να αναφέρονται σε ένα πολιτικό κέντρο.

«Μπορώ να λειτουργήσω ως “σιδηρούς βραχίων”»

Παραδεχόμενος ότι όσα έχει πει ο Νίκος Καραχάλιος για τον ίδιο και τις επαφές του με την Καρία Καρυστιανού είναι αληθή, διευκρίνισε ότι δεν διεκδικεί εμφανή ρόλο. «Μπορώ να λειτουργήσω ως “σιδηρούς βραχίων” σε ένα κίνημα πολιτών και να μη φαίνομαι πουθενά», είπε και πρόσθεσε με νόημα: «Δεν με πειράζει. Και ο Λαλιώτης φαινόταν πάντα;».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι από την πρώτη στιγμή έχει θέσει σαφή όρια στον ρόλο του, και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος βουλευτής. Σε μια τέτοια περίπτωση, είπε, «ακυρώνεται η εξαγγελία ότι θέλει να δώσει χώρο σε νέα πρόσωπα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική πολιτική σκηνή βρίσκεται σε μια «σιωπηρή αλλά βαθιά αναδιάταξη». Σε αυτό το σκηνικό, η Μαρία Καρυστιανού λειτουργεί ως καταλύτης σε μια κοινωνία που«ασφυκτιά από την επανάληψη, την απαξίωση και την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα δεν ακούει».

Για συνεργασίες

Ο κ. Νικολόπουλος ξεκαθάρισε ότι στόχος του δεν είναι οι καρέκλες, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο πολιτικός φορέας της κυρίας Καρυστιανού να καταλάβει τη δεύτερη ή και την πρώτη θέσει στις εθνικές εκλογές.

Ερωτηθείς για την πολιτική συνεργασιών του φορέα, την ώρα που η κυρία Καρυστιανού το αποκλείει, ο κ. Νικολόπουλος υπήρξε πιο διαλλακτικός: «Τώρα μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Εάν εκείνη την ώρα οι Τούρκοι κάνουν κατάληψη στα Ίμια, τι θα πω; Ότι δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με επικεφαλής τον Καραμανλή;».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:42 Νέος τρόπος για απαλλαγή από τον στρατό – Τι αναφέρει το νομοσχέδιο
15:34 Τα στρατηγικά έργα LIFE συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πράσινης Ευρώπης.
15:18 Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια χωρίς καταβολή 6.000 ευρώ
15:10 Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονου αστυνομικού μέσα στα κρατητήρια
15:02 Πέρασε με την απαιτούμενη πλειοψηφία η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur
14:54 Ζαχάροβα: Ο Τραμπ απελευθέρωσε δύο Ρώσους από το τάνκερ που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στον Ατλαντικό
14:46 Κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Κύπρο για το βίντεο με τις μίζες: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες, αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία»
14:38 Συνελήφθη 17χρονος μαθητής σε Λύκειο του Πύργου με μαχαίρι – «πεταλούδα»
14:30 Η Μαρία Καρυστιανού απλώνει «δίχτυα» στην περιοχή μας: Ποια γνωστά πρόσωπα τη στηρίζουν στην Αχαΐα
14:21 Κραν Μοντανά: Αμίλητοι στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ
14:13 Νίκος Νικολόπουλος: Έχω πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού
13:54 Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών στη Γαστούνη – Ταυτοποιήθηκαν πέντε δράστες, συνελήφθη μία γυναίκα
13:46 Πάπας Λέων: «Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται»
13:45 Παναχαϊκή – Ζάκυνθος: Αλλαξε ο διαιτητής μετά από αίτημα των φιλοξενούμενων!
13:39 Ο αθλητικός συντάκτης που θα λάβει μέρος στο Survivor
13:38 Οι ΣΦήγΚΕΣ επιστρέφουν και το προτιμούν… Ξανθό!- Νέα «βαφή», το ίδιο εκρηκτικό γέλιο
13:31 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ ΦΩΤΟ
13:30 Σάμος: Νεκρή η 7χρονη από το Σουδάν που είχε πέσει από βάρκα με μετανάστες
13:22 Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα
13:14 Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι κι επίσημα παίκτης του Άρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ