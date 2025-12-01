Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό – είναι τρόπος ζωής για μένα»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε ανοιχτά για την πίστη του, τονίζοντας πως η αγάπη του για τον Χριστό αποτελεί συνειδητή στάση ζωής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσωπικές του ανησυχίες, την καριέρα και το μέλλον του.

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό – είναι τρόπος ζωής για μένα»
01 Δεκ. 2025 13:25
Pelop News

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό», μίλησε με ένταση και συγκίνηση για την πίστη του στον Χριστό, ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ζωής του. Όπως είπε, δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν, αλλά μοιράζεται αυτό που ο ίδιος βιώνει: μια στάση ζωής, έναν στόχο για «αιώνια ζωή» και μια προσπάθεια να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Ο γνωστός τραγουδιστής σημείωσε ότι η πίστη είναι κάτι βαθύ, εσωτερικό, και δεν μπορεί κανείς να την επιβάλει: «Δεν με ενδιαφέρει να πείσω κανέναν. Αυτό θα το νιώσεις μόνος σου. Εγώ το νιώθω και θέλω να το μεταδώσω». Παράλληλα υπογράμμισε ότι δεν τον απασχολεί η κριτική: «Βρίστε όσο θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που με συνεπαίρνει όταν μιλάω».


Ο Οικονομόπουλος μίλησε επίσης για το επάγγελμα του τραγουδιστή και τους φόβους του για το μέλλον της φωνής του. Όπως είπε, η πίεση και η κόπωση των χρόνων τον κάνουν να σκέφτεται μακροπρόθεσμα: «Όσο η φωνή μου είναι καλή, θα συνεχίσω. Όταν έρθει η φυσιολογική κόπωση, θα σταματήσω πριν πάθω ζημιά».

Σχετικά με τα προσωπικά του, παραδέχτηκε ότι τον ενδιαφέρει η δημιουργία οικογένειας, αλλά έχει υψηλά κριτήρια και φόβους που σχετίζονται με ενδεχόμενο χωρισμό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. Μίλησε για τις σχέσεις του, για την ανάγκη αυθεντικότητας στους ανθρώπους και για τη γοητεία του αυθορμητισμού και της ευγένειας.


Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ωραίο άντρα. Θέλω η γυναίκα να με θέλει πραγματικά. Με συγκινεί η ντροπή – μου βγάζει καλοσύνη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέρρευσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές
16:36 Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά
16:28 Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
16:20 Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
16:12 Καρέτσας: «Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»
16:04 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Είχαμε αύξηση 22% στο καθαρό εισόδημα σε 6 χρόνια – Εκλογές την Άνοιξη του ’27, είμαι αισιόδοξος
15:56 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
15:48 Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
15:40 Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025
15:32 Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας
15:24 Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
15:17 Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
15:14 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
15:00 Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα
14:58 Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO
14:49 Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
14:45 Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο
14:45 Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα
14:41 Λούτσα: Απόγονος της οικογένειας της σοκολατοποιΐας Leonidas ο 24χρονος – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 29χρονος που τον σκότωσε
14:26 Reuters: Πρόβλημα ποιότητας στην Airbus θέτει σε κίνδυνο τον φιλόδοξο στόχο παραδόσεων για το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ