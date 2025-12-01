Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό – είναι τρόπος ζωής για μένα»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό», μίλησε με ένταση και συγκίνηση για την πίστη του στον Χριστό, ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ζωής του. Όπως είπε, δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν, αλλά μοιράζεται αυτό που ο ίδιος βιώνει: μια στάση ζωής, έναν στόχο για «αιώνια ζωή» και μια προσπάθεια να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Ο γνωστός τραγουδιστής σημείωσε ότι η πίστη είναι κάτι βαθύ, εσωτερικό, και δεν μπορεί κανείς να την επιβάλει: «Δεν με ενδιαφέρει να πείσω κανέναν. Αυτό θα το νιώσεις μόνος σου. Εγώ το νιώθω και θέλω να το μεταδώσω». Παράλληλα υπογράμμισε ότι δεν τον απασχολεί η κριτική: «Βρίστε όσο θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που με συνεπαίρνει όταν μιλάω».





Ο Οικονομόπουλος μίλησε επίσης για το επάγγελμα του τραγουδιστή και τους φόβους του για το μέλλον της φωνής του. Όπως είπε, η πίεση και η κόπωση των χρόνων τον κάνουν να σκέφτεται μακροπρόθεσμα: «Όσο η φωνή μου είναι καλή, θα συνεχίσω. Όταν έρθει η φυσιολογική κόπωση, θα σταματήσω πριν πάθω ζημιά».

Σχετικά με τα προσωπικά του, παραδέχτηκε ότι τον ενδιαφέρει η δημιουργία οικογένειας, αλλά έχει υψηλά κριτήρια και φόβους που σχετίζονται με ενδεχόμενο χωρισμό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. Μίλησε για τις σχέσεις του, για την ανάγκη αυθεντικότητας στους ανθρώπους και για τη γοητεία του αυθορμητισμού και της ευγένειας.





Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ωραίο άντρα. Θέλω η γυναίκα να με θέλει πραγματικά. Με συγκινεί η ντροπή – μου βγάζει καλοσύνη».

