Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»

Νέα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνετρίβη το ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού στα Ίμια, το 1996, επανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αδελφός του κυβερνήτη του ελικοπτέρου Παναγιώτη Βλαχάκου, Νίκος Βλαχάκος.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, υποστήριξε ότι υπάρχουν απόρρητα σήματα και ηχητικό υλικό που ανταλλάχθηκαν μετά την πτώση του ελικοπτέρου και τα οποία, όπως είπε, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα της κρίσης.

Ο κ. Βλαχάκος εξέφρασε την άποψη ότι το ελικόπτερο δεν κατέπεσε λόγω κακών καιρικών συνθηκών, σημειώνοντας ότι το Agusta 212 είναι ελικόπτερο παντός καιρού. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει αναφορά από τους πιλότους ότι το ελικόπτερο «πέφτει», ενώ σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί αν υπήρξε εμπλοκή τρίτων, καθώς τα μέλη της ομάδας που συμμετείχε στην αποστολή δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πόρισμα της εποχής που, όπως είπε, δεν κατέληγε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια της πτώσης, αφήνοντας ανοιχτά ενδεχόμενα όπως κακές καιρικές συνθήκες, μηχανική βλάβη ή άλλο παράγοντα. Τόνισε ότι, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο φάκελος της υπόθεσης θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης σε προσωπικές εμπειρίες μετά την ανάσυρση του ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι από την εικόνα που είχαν δει οι συγγενείς δεν προέκυπτε ότι είχε δεχθεί πυρά, ενώ έθεσε ερωτήματα για το αν είχαν παρουσιαστεί όλα τα συντρίμμια.





Τέλος, υποστήριξε ότι το πραγματικό κράνος του αδελφού του ανασύρθηκε από ψαρά πολλά χρόνια αργότερα και ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια παράδοσης διαφορετικού κράνους στην οικογένεια, γεγονός που, όπως είπε, τον προβλημάτισε.

Οι δηλώσεις επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο την υπόθεση των Ιμίων, μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνοτουρκικής ιστορίας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη αποσαφήνιση όλων των πτυχών του περιστατικού.

