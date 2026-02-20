Νίσυρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την κακοκαιρία – Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Νίσυρος μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 17ης Φεβρουαρίου. Η απόφαση επιτρέπει άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών και την προστασία των κατοίκων.

20 Φεβ. 2026 13:43
Pelop News

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Νισύρου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 17ης Φεβρουαρίου.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν επίσημου αιτήματος του δημάρχου Νισύρου, μετά την καταγραφή εκτεταμένων φθορών από ισχυρούς ανέμους, έντονο κυματισμό και ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί.

Μεταξύ των σημαντικότερων ζημιών που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται η καταστροφή και υποχώρηση τμήματος οδοστρώματος στο πρώτο χιλιόμετρο του κοινοτικού δρόμου Μανδρακίου–Πάλλων, σοβαρές φθορές στον δημοτικό δρόμο Πάλλων–Λιών, καθώς και υποσκαφή κρηπιδωμάτων και καταστροφή τοιχίου στο παραλιακό μέτωπο του Μανδρακίου.

Οι ζημιές αυτές δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, καθιστώντας αναγκαία την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει για τρεις μήνες, έως τις 18 Μαΐου 2026, επιτρέποντας την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης, τη διάθεση έκτακτων πόρων και τον συντονισμό με τα συναρμόδια υπουργεία και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο Δήμος Νισύρου προχωρά ήδη σε ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση της θωράκισης των υποδομών, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του νησιού.

