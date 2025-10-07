Νόμπελ Φυσικής 2025: Στους Clarke, Devoret και Martinis για τη «μακροσκοπική» κβαντομηχανική

Το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 απονεμήθηκε στους Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μάρτινις, για την ανακάλυψή τους σχετικά με τη μακροσκοπική κβαντομηχανική σήραγγα και την κβαντοποίηση της ενέργειας σε ηλεκτρικά κυκλώματα — μια ανακάλυψη που φέρνει την κβαντική φυσική σε νέα, απτή διάσταση.

Η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αναγνώρισε ότι το έργο των τριών επιστημόνων απέδειξε πειραματικά πως η κβαντική σήραγγα, ένα φαινόμενο που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «αόρατο» στον μακρόκοσμο, μπορεί να παρατηρηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, με τη συμμετοχή δισεκατομμυρίων σωματιδίων.

Οι τρεις ερευνητές δημιούργησαν ένα πείραμα με υπεραγώγιμο ηλεκτρικό κύκλωμα ενσωματωμένο σε ένα τσιπ μόλις ενός εκατοστού. Εκεί, φαινόμενα όπως η κβαντική σήραγγα και η κβαντοποίηση της ενέργειας, που έως τώρα μελετούνταν μόνο σε επίπεδο μεμονωμένων σωματιδίων, εμφανίστηκαν σε ένα σύστημα με δισεκατομμύρια ζεύγη Cooper – ηλεκτρόνια που κινούνται συντονισμένα μέσα στον υπεραγωγό.

Η ανακάλυψή τους απέδειξε ότι οι αρχές της κβαντομηχανικής δεν περιορίζονται στον μικρόκοσμο, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και να παρατηρηθούν σε συστήματα ορατά σε μακροσκοπική κλίμακα.

Με τη δουλειά τους, οι Clarke, Devoret και Martinis όχι μόνο άνοιξαν νέους δρόμους στην κατανόηση της ύλης και της ενέργειας, αλλά έθεσαν και τα θεμέλια για τεχνολογικές εφαρμογές αιχμής, όπως οι κβαντικοί υπολογιστές και οι υπεραγώγιμες συσκευές ακριβείας.

