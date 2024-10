Νόμπελ Οικονομίας: Απονεμήθηκε στους Ντάρον Ατζέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Α. Ρόμπινσον

Οι Ντάρον Ατζέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Α. Ρόμπινσον τιμήθηκαν σήμερα με το Νόμπελ Οικονομίας 2924

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας της Sveriges Riksbank στη μνήμη του Alfred Nobel το 2024 στους Daron Acemoglu, Simon Johnson και James A. Robinson «για τις μελέτες τους σχετικά με το πώς οι θεσμοί διαμορφώνονται και επηρεάζουν την ευημερία».

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024