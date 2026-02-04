Νομικές ενέργειες κατά Μπαρτζώκα προαναγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το επεισόδιο στο Ντουμπάι

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις εξέδρες, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντέδρασε σε ύβρεις που δέχθηκε από φίλαθλο, ανεβαίνοντας προς το μέρος του και ζητώντας τον λόγο σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Νομικές ενέργειες κατά Μπαρτζώκα προαναγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το επεισόδιο στο Ντουμπάι
04 Φεβ. 2026 15:24
Pelop News

Σε νομικές ενέργειες κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα προτίθεται να προχωρήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Ντουμπάι, όπου ο προπονητής του Ολυμπιακού ενεπλάκη σε έντονη φραστική αντιπαράθεση με οπαδό, μετά την ήττα της ομάδας του από την Dubai Basketball.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις εξέδρες, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντέδρασε σε ύβρεις που δέχθηκε από φίλαθλο, ανεβαίνοντας προς το μέρος του και ζητώντας τον λόγο σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Η επίσημη θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε επίσημα με ανακοίνωσή της, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού και ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν θα μείνει χωρίς συνέχεια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «κανένας “νάνος” δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του», ενώ επισημαίνεται ότι η πράσινη ΚΑΕ θα κινηθεί νομικά.

«Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες»

Στο σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης τονίζεται χαρακτηριστικά:

«Το βέβαιο είναι ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και σεβόμενη τη λαμπρή ιστορία της, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά».

Το επεισόδιο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με το θέμα να αναμένεται να έχει και συνέχεια τόσο σε θεσμικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Πάτρα: Έκλεισε ο δρόμος στην Τρικάκη μετά την κατάρρευση σπιτιού – «Πώς να μπούμε στα σπίτια μας;»
15:24 Νομικές ενέργειες κατά Μπαρτζώκα προαναγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το επεισόδιο στο Ντουμπάι
15:16 ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
15:08 Πάτρα: Συνάντηση Πελετίδη – Γραφάκου για αποχέτευση και Βιολογικό Καθαρισμό στον Δήμο Πατρέων
15:00 Σε τροχιά νέου ρεκόρ το αεροδρόμιο Αράξου: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το καλοκαίρι του 2026
14:57 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία» για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς και εργασιακά
14:51 Built: Θανατηφόρος ξυλοδαρμός ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία – Έλληνας ο βασικός ύποπτος
14:45 Στο τραπέζι ΗΠΑ – ΕΕ ο Κάθετος Διάδρομος: Παπασταύρου στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου
14:38 Πάτρα: Διακοπή εργασιών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας
14:31 Η τραγωδία στη Χίο άνοιξε μέτωπο στο Αιγαίο: Τουρκική αντι-NOTAM και απάντηση της Αθήνας για το FIR
14:26 Τασούλας για το ναυάγιο στη Χίο: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών»
14:21 Στο Παπαγεωργίου διασωληνωμένος ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία
14:13 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο ΦΩΤΟ
14:09 ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις – Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία συγκάλυψη»
14:08 Πάτρα – Μάκης Μουρελάτος: Ο Λαξευτής των Μορφών – Έκθεση στη Βίλλα Κόλλα
14:00 Καλάβρυτα: Ο Βουραϊκός εκπέμπει SOS – Παρέμβαση της Περιφέρειας
13:59 Χίος: ΕΔΕ για τη φονική σύγκρουση με τους 15 νεκρούς – Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης – Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες
13:53 Μαθαίνει την ποινή του δράστη της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ σε γήπεδο γκολφ
13:45 Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε δύο άνδρες με ξύλα και πέτρες στο Ηράκλειο
13:41 Φλωρίδης για άρθρο 86: «Δεν θα παραμείνει ως έχει» – Στο τραπέζι ακόμη και η πλήρης κατάργηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ