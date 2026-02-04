Νομικές ενέργειες κατά Μπαρτζώκα προαναγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το επεισόδιο στο Ντουμπάι

Σε νομικές ενέργειες κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα προτίθεται να προχωρήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Ντουμπάι, όπου ο προπονητής του Ολυμπιακού ενεπλάκη σε έντονη φραστική αντιπαράθεση με οπαδό, μετά την ήττα της ομάδας του από την Dubai Basketball.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις εξέδρες, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντέδρασε σε ύβρεις που δέχθηκε από φίλαθλο, ανεβαίνοντας προς το μέρος του και ζητώντας τον λόγο σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Η επίσημη θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε επίσημα με ανακοίνωσή της, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού και ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν θα μείνει χωρίς συνέχεια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «κανένας “νάνος” δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του», ενώ επισημαίνεται ότι η πράσινη ΚΑΕ θα κινηθεί νομικά.

«Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες»

Στο σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης τονίζεται χαρακτηριστικά:

«Το βέβαιο είναι ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και σεβόμενη τη λαμπρή ιστορία της, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά».

Το επεισόδιο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με το θέμα να αναμένεται να έχει και συνέχεια τόσο σε θεσμικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

Θαυμάστε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον προπονητή μιας ιστορικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Dubai BC με τον Ολυμπιακό να υβρίζει χυδαία Έλληνες φιλάθλους σε γήπεδο του εξωτερικού. Ο κ. Μπαρτζώκας αλλόφρων και σκαρφαλωμένος στα κάγκελα του γηπέδου φώναζε, μεταξύ άλλων,… pic.twitter.com/uqwU8VmNj7 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 4, 2026

