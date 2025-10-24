North Evia Pass 2025: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, πώς να διεκδικήσετε τα vouchers των 150 ευρώ

Από σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, και μέχρι την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, ανοίγει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «North Evia Pass 2025».

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά με προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στις πυρόπληκτες περιοχές Βόρειας Εύβοιας από τις φωτιές του Αυγούστου 2021. Η δράση συντονίζεται από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει δύο δήμους: Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και δύο χρονικές φάσεις: Νοέμβριο 2025 και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο 2026. Συνολικά, θα χορηγηθούν 5.566 ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 150 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών. Οι δικαιούχοι θα εκδώσουν άυλη κάρτα μέσω smartphone με τεχνολογία NFC, ισχύουσα έως το τέλος της επιλεγμένης φάσης.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

2.783 κάρτες για τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (1.392 για Φάση 1, 1.391 για Φάση 2),

2.785 κάρτες για τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού (1.392 για Φάση 1, 1.391 για Φάση 2).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή φυσικά στα 1.027 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα. Η ηλεκτρονική διαδικασία περιλαμβάνει:

Είσοδο με κωδικούς TaxisNet,

Καταχώριση και πιστοποίηση στοιχείων επικοινωνίας (e-mail και κινητό, μέσω OTP – αν δεν είναι ήδη στο ΕΜΕπ, emep.gov.gr),

Επιλογή προορισμού και φάσης(ων),

Υπεύθυνη δήλωση μη ένταξης σε μη επιλέξιμες κατηγορίες και οριστική υποβολή.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (βάσει δήλωσης Ε1 2024), με κύρια κατοικία εκτός Εύβοιας, και όχι δικαιούχοι προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού (ΔΥΠΑ 2024-2025 ή 2025-2026) ή αντίστοιχων παροχών άλλων φορέων.

Οι τελικοί ωφελούμενοι θα καθοριστούν με κλήρωση μετά την λήξη της προθεσμίας, με τα αποτελέσματα να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Η έκδοση κάρτας ξεκινά εντός 2 εργάσιμων ημερών, με ενημέρωση από τον πάροχο πληρωμών για ενεργοποίηση.

Η δράση υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αυτόματη άντληση στοιχείων μέσω Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

