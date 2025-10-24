North Evia Pass 2025: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, πώς να διεκδικήσετε τα vouchers των 150 ευρώ

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στις πυρόπληκτες περιοχές Βόρειας Εύβοιας.

North Evia Pass 2025: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, πώς να διεκδικήσετε τα vouchers των 150 ευρώ
24 Οκτ. 2025 10:35
Pelop News

Από σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, και μέχρι την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, ανοίγει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «North Evia Pass 2025».

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά με προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στις πυρόπληκτες περιοχές Βόρειας Εύβοιας από τις φωτιές του Αυγούστου 2021. Η δράση συντονίζεται από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει δύο δήμους: Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και δύο χρονικές φάσεις: Νοέμβριο 2025 και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο 2026. Συνολικά, θα χορηγηθούν 5.566 ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 150 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών. Οι δικαιούχοι θα εκδώσουν άυλη κάρτα μέσω smartphone με τεχνολογία NFC, ισχύουσα έως το τέλος της επιλεγμένης φάσης.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

2.783 κάρτες για τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (1.392 για Φάση 1, 1.391 για Φάση 2),
2.785 κάρτες για τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού (1.392 για Φάση 1, 1.391 για Φάση 2).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή φυσικά στα 1.027 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα. Η ηλεκτρονική διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Είσοδο με κωδικούς TaxisNet,
  • Καταχώριση και πιστοποίηση στοιχείων επικοινωνίας (e-mail και κινητό, μέσω OTP – αν δεν είναι ήδη στο ΕΜΕπ, emep.gov.gr),
  • Επιλογή προορισμού και φάσης(ων),
  • Υπεύθυνη δήλωση μη ένταξης σε μη επιλέξιμες κατηγορίες και οριστική υποβολή.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (βάσει δήλωσης Ε1 2024), με κύρια κατοικία εκτός Εύβοιας, και όχι δικαιούχοι προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού (ΔΥΠΑ 2024-2025 ή 2025-2026) ή αντίστοιχων παροχών άλλων φορέων.

Οι τελικοί ωφελούμενοι θα καθοριστούν με κλήρωση μετά την λήξη της προθεσμίας, με τα αποτελέσματα να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Η έκδοση κάρτας ξεκινά εντός 2 εργάσιμων ημερών, με ενημέρωση από τον πάροχο πληρωμών για ενεργοποίηση.

Η δράση υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αυτόματη άντληση στοιχείων μέσω Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: «Πιάνει λιμάνι» το 2026 η κρουαζιέρα – Π. Σταμουλίδης «Η διαδικασία προχωρά ανεξάρτητα από τη στάση του Δήμου»
11:57 Η πρόταση της Ντόρας για ιδιωτικά πανεπιστήμιο στην Πάτρα
11:54 Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου: «Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία – Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»
11:49 Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου
11:46 Ζαχαριάδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα»
11:45 Που θα δείτε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
11:37 «Είμαι γυναίκα, αλλά έχω προστάτη»: Τρανς γυναίκα περιγράφει το αδιέξοδο του συστήματος υγείας ΒΙΝΤΕΟ
11:30 «Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του
11:29 Χρυσός: Διόρθωση μετά την ανοδική πορεία εννέα εβδομάδων
11:22 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρά άνοδος Γενικού Δείκτη
11:19 Κόνιτσα: Η πόλη της παράδοσης, τι να δείτε
11:17 «Δεν υπήρξε σεβασμός στη μνήμη της»: Κατάληψη από τους συμμαθητές της 16χρονης στο ΕΠΑΛ Ταύρου
11:14 Πολύεδρο: «Διάλογοι με την Αρχαιότητα», δημιουργικές δράσεις και μια αγγλίδα συγγραφέας στο πρόγραμμα της εβδομάδας
11:12 Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
11:12 Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι: Πνευμονική εμβολή «δείχνει» η ιατροδικαστική, κρίσιμες οι τοξικολογικές
11:11 Χαρακόπουλος: Απορρίπτει φημολογίες για χάσματα στη ΝΔ
11:06 Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ
11:03 Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
11:00 Θεώνη Ανδρουτσέλλη: Εσβησε ήσυχα, πλήρης και ευγνώμων
10:58 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις αρχές του ΟΗΕ για ειρήνη και συνεργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ