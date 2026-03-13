Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Δυσάρεστα είναι τα νέα από τη Νορβηγία για την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, καθώς η χρόνια πνευμονοπάθειά της έχει επιδεινωθεί και το παλάτι επιβεβαίωσε ότι πλέον εξετάζεται σοβαρά η προοπτική μεταμόσχευσης πνευμόνων. Η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, είχε γνωστοποιήσει ήδη από το 2018 ότι πάσχει από σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια χρόνια νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και μειώνει την πρόσληψη οξυγόνου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που είχε μεταδώσει το Reuters επικαλούμενο το νορβηγικό παλάτι, οι εξετάσεις των τελευταίων μηνών έδειξαν σαφή αρνητική εξέλιξη στην κατάσταση της υγείας της. Η ίδια είχε δηλώσει τότε ότι ήλπιζε να κρατήσει την ασθένεια υπό έλεγχο με φαρμακευτική αγωγή, όμως η επιδείνωση ήρθε πιο γρήγορα απ’ όσο ανέμεναν τόσο η ίδια όσο και οι γιατροί της.

Το κρίσιμο σημείο είναι πως δεν έχει ανακοινωθεί ότι η επέμβαση έχει προγραμματιστεί άμεσα ή ότι έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η βασιλική οικογένεια και οι θεράποντες γιατροί προχωρούν στις απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταμόσχευση όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Με άλλα λόγια, η ανάγκη για μεταμόσχευση έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

Η υγεία της Μέτε-Μάριτ έχει επηρεάσει εμφανώς και τη δημόσια παρουσία της το τελευταίο διάστημα. Ο πρίγκιπας Χάακον είχε δηλώσει στις αρχές Φεβρουαρίου ότι η σύζυγός του δεν ήταν σε θέση, τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά, να μιλήσει δημόσια, τονίζοντας ότι χρειάζεται χρόνο και δυνάμεις. Λίγες ημέρες νωρίτερα, το Reuters είχε επίσης μεταδώσει ότι είχε αναβάλει επ’ αόριστον προγραμματισμένο ιδιωτικό ταξίδι στο εξωτερικό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη Νορβηγία, καθώς η Μέτε-Μάριτ παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας. Το παλάτι δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα, όμως το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η κατάσταση της υγείας της έχει περάσει σε πιο σοβαρή φάση και απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση και προετοιμασία για μια πολύ δύσκολη διαδικασία.

