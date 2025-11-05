Νοσηλευτής που σκότωσε 10 ασθενείς του στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια

Τους χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις φαρμάκων, μάλιστα είχε προσπαθήσει να σκοτώσει άλλους 27!

Νοσηλευτής που σκότωσε 10 ασθενείς του στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια
05 Νοέ. 2025 20:21
Pelop News

Στη Γερμανία νοσηλευτής που σκότωσε 10 ασθενείς του και αποπειράθηκε να σκοτώσει άλλους 27, καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Άαχεν σε ισόβια φυλάκιση.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ παρενοχλήθηκε σεξουαλικά δημοσίως! ΒΙΝΤΕΟ

Ο 44χρονος νοσηλευτής εργαζόταν σε νοσοκομείο του Βίρζελεν, κοντά στο Άαχεν της Γερμανίας, στο τμήμα παρηγορητικής φροντίδας ηλικιωμένων και σκότωνε τους ασθενείς χορηγώντας τους θανατηφόρες δόσεις μορφίνης και μιδαζολάμης.

Τα εγκλήματα γινόντουσαν από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Μάιο του 2024 και από το δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιάζουσας σοβαρότητας», γεγονός το οποίο αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρης αποφυλάκισης έπειτα από 15 χρόνια.

Οι δικηγόροι του 44χρονου ζήτησαν την απαλλαγή του, επικαλούμενοι διαταραχή προσωπικότητας.

Σύμφωνα πάντως με την Εισαγγελία του Άαχεν, έχουν πραγματοποιηθεί εκταφές περισσότερων ασθενών του καταδικασθέντος προκειμένου να επανεξεταστούν τα αίτια θανάτου τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:39 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ
21:30 Τρέλα στην Τουρκία με Μέσι: «Σενάριο» που στέλνει τον Αργεντινό στη Γαλατάσαραϊ για τέσσερις μήνες! ΒΙΝΤΕΟ
21:20 ΗΠΑ: Εκτόξευσαν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, ΦΩΤΟ
21:11 Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε μού γύρισε την πλάτη, η Σοφία είναι αναντικατάστατη»
21:00 Ένας 18χρονος έτρεχε με 218 χλμ! Δεν σταμάτησε για έλεγχο και συνελήφθη
20:50 Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!
20:40 Γερή «καμπάνα» με συνολικό πρόστιμο 22.000 ευρώ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου
20:31 Η Αντζελίνα Τζολί αιφνιδιαστικά στην Ουκρανία, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Νοσηλευτής που σκότωσε 10 ασθενείς του στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια
20:11 Τρομερή κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στον Μυρόφυλλο Τρικάλων, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων: Ούτε φέτος ικανοποιήθηκε βασικό αίτημα για τα τέλη
19:50 Το βίντεο της ΕΛΑΣ, στο οποίο διακρίνεται ο γαμπρός του Καργάκη να πυροβολεί στο μακελειό στα Βορίζια, ΦΩΤΟ
19:40 Το who is who της Ράμα Ντουβάτζι, που έγινε η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
19:30 Κατέρρευσαν σοβάδες σε σχολείο και έπεσαν στα κεφάλια μαθητών! ΦΩΤΟ
19:21 Εκπαιδευτικός ο προπονητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 16χρονη αθλήτρια! Κρίθηκε προφυλακιστέος
19:11 Ο Μαρινάκης για Βορίζια: Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αβάστακτη Γοητεία της Αναμονής
18:58 Πέντε δήμαρχοι ρίχνουν το «γάντι» στην Πολιτεία για την κλιματική ανθεκτικότητα
18:50 Μεσημέρι παίζει η Ολυμπιάδα, βράδυ ο Ερμής για την Α2 Εθνική
18:42 Έκπληξη στην Αλέκα Παπαρήγα έκαναν στελέχη του ΚΚΕ – Είχε γενέθλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ