Νοσοκομεία Πάτρας: Ικανοποιημένο το Υπουργείο από την αξιολόγηση ασθενών αλλά η καθημερινότητα άλλα δείχνει

Αόρατα συνεχίζουν να παραμένουν τα στοιχεία αξιολόγησης των νοσοκομείων της περιοχής μας από τους νοσηλευόμενους σε αυτά. Παρ’ ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχώρησε σε δεύτερη ανακοίνωση των στοιχείων, στα νοσοκομεία της περιοχής μας δεν έχουν σταλεί τα δεδομένα που τα αφορούν.

Κι αυτό συμβαίνει όταν είχε ανακοινωθεί ότι η αποστολή τους θα γινόταν στις αρχές του περασμένου μήνα.

Σύμφωνα με τα προχθεσινά στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, από τα 140.045 SMS που στάλθηκαν, το ποσοστό απόκρισης ανήλθε στο 18,8%, ενώ ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης διαμορφώθηκε στο 4,07 με άριστα το 5. Οι ασθενείς αξιολόγησαν θετικά την επάρκεια εξοπλισμού και προσωπικού, σε ποσοστό 92% και 93% αντίστοιχα. Η αρνητική βαθμολογία αφορούσε την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και την ποιότητα του φαγητού. Συγκεκριμένα το 49% των ασθενών βαθμολόγησε με 4 ή 5 το φαγητό και το 61% έβαλε βαθμό 4 ή 5 για την έλλειψη νοσηλευτών.

Η καθημερινότητα όμως σε ό,τι αφορά τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής μας εμφανίζει πολλές δυσκολίες. Ενδεικτικά σημειώνουμε για παράδειγμα ότι χθες το απόγευμα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του «Αγ. Ανδρέα» νοσηλεύονταν ασθενείς που είχαν ξεμείνει από την εφημερία της προηγούμενης ημέρας. Μάλιστα συνοδοί ασθενών, οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας, μας έστειλαν και σχετικές φωτογραφίες. Δεν πρόκειται για προσωρινή κατάσταση αλλά σχεδόν για μία κανονικότητα τόσο τον «Αγ. Ανδρέα» όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τα ΤΕΠ έχουν μετατραπεί σε θαλάμους νοσηλείας είτε γιατί υπάρχει πραγματική έλλειψη κλινών είτε γιατί υπάρχει έλλειψη οργάνωσης και ελέγχου και κάποιοι εμφανίζουν πλαστή πληρότητα.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον «Αγ. Ανδρέα», όπως ανέδειξε προ ημερών η «Π», υπάρχει έλλειψη κλινών. Ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπακαβός πασχίζει να εξασφαλίσει την ανέγερση επιπλέον ορόφων πάνω από το υπό κατασκευήν κτίριο του φαρμακείου ώστε να αναπτυχθούν κλίνες στην Παθολογική Κλινική και να σταματήσει η νοσηλεία ασθενών στα ΤΕΠ. Μέχρι τότε δίνεται μάχη διαχείρισης της κατάστασης. «Τρέχουμε πίσω από την εφημερία. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με τα δεδομένα που έχουμε» μας ανέφερε κατά τη χθεσινή μας επικοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας τον εντοπίσαμε να ελέγχει τις δυνατότητες μεταφοράς των ασθενών σε κλινικές.

Οι εικόνες αυτές προφανώς δεν αιτιολογούν την ικανοποίηση που εκφράζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας για τις συνθήκες λειτουργίας του ΕΣΥ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



