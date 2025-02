Νότια Αφρική: Δολοφόνησαν τον πρώτο ανοικτά γκέι ιμάμη στον κόσμο

Ο Muhsin Hendricks, γνωστός ως ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ιμάμης στον κόσμο και κορυφαίος υποστηρικτής των LGBTQ+ μουσουλμάνων, δολοφονήθηκε το Σάββατο κοντά στην πόλη Gqeberha στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 57χρονος Hendricks βρισκόταν μέσα σε ένα όχημα μαζί με ένα άλλο άτομο, όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε ξαφνικά μπροστά τους, κόβοντάς τους τον δρόμο.

Δύο ένοπλοι άνδρες, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, βγήκαν από το όχημα και άνοιξαν πυρ εναντίον τους πριν εξαφανιστούν. Ο οδηγός του οχήματος διαπίστωσε ότι ο Hendricks, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα, είχε τραυματιστεί θανάσιμα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο AFP ότι βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχνε τη δολοφονία είναι αυθεντικό. Οι αρχές ερευνούν το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης και κάλεσαν όσους γνωρίζουν κάτι να δώσουν πληροφορίες.

Η Διεθνής Ένωση Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, Αμφιφυλόφιλων, Τρανς και Ίντερσεξ (ILGA) καταδίκασε τη δολοφονία. «Η παγκόσμια οικογένεια της ILGA είναι βαθιά σοκαρισμένη από την είδηση της δολοφονίας του Muhsin Hendricks και καλεί τις αρχές να ερευνήσουν διεξοδικά αυτό που φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι ένα έγκλημα μίσους», ανέφερε σε δήλωσή της η εκτελεστική διευθύντρια της ILGA Julia Ehrt.

This is truly heartbreaking💔. Rest in peace, Muhsin Hendricks.

May Allah bring justice for those responsible for your untimely passing.

I first met you in 2009 when you led a retreat and study days in Cape Town. From that moment, we forged a deep connection—one built on shared… pic.twitter.com/rfBneJrbOW

— Revd Mother Jide ‘Emeka’ Macaulay HHH ™ (@RevJide) February 15, 2025